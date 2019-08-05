Учительница годами игнорировала пятнышко у глаза, пока не узнала, что это рак

Гибсон Миллер, 24-летняя учительница из Нью-Йорка, узнала о своём диагнозе спустя неделю после того, как обратилась к врачу. До этого она бездействовала годами.

Гибсон Миллер заметила светло-розовое пятно под левым глазом в августе прошлого года, но не приняла его за что-то серьёзное. Однако месяцы шли, а пятно никуда не исчезало. Тогда девушка решила обратиться к дерматологу.

После осмотра доктор заказал биопсию. В течение недели девушке был поставлен диагноз: базально-клеточный рак кожи (базалиома). Гибсон предстояло пройти через две операции: одна — по удалению рака, другая — для восстановления ткани вокруг её глаза.

Врачи поясняют, что участок кожи под глазами — типичное место для развития этого типа рака кожи. Всё из-за того, что люди часто пропускают его, применяя солнцезащитный крем.

Девушка поделилась с изданием The Sun, что с детства она проводила много времени на улице, когда начала играть в теннис. А солнцезащитный крем она использовала совсем нерегулярно, впрочем, как и шляпу, солнечные очки.

Я никогда не любила солнцезащитные очки. В моей сумке всегда они лежат, но, когда я на тренировке, они мне мешают, поэтому я никогда их не использую Гибсон Миллер

После того как Гибсон поставили диагноз, просматривая свои фотографии, она поняла, что это пятно под глазом было у неё больше трёх лет до того, как она его заметила.

Сейчас, когда все операции позади, шрам под глазом девушки начинает заживать, а она полностью изменила своё отношение к здоровью собственной кожи. Теперь она тщательно защищает её от вредного воздействия окружающей среды.

86 операций за 20 лет. Девушка показала, что стало с её кожей из-за солярия