Беременность девушки оказалась раковой опухолью, и врачи уже не успели ей помочь

Британка была уверена, что забеременела, однако увеличившийся живот оказался признаком рака.

25-летняя Байба Краупса поделилась со своей семьёй радостной новостью — у неё будет малыш. Несмотря на то что она очень волновалась, её мама была в восторге и уже начала мечтать, как будет нянчить внука или внучку.

Вот только сканирование показало, что беременность оказалась раковой опухолью. В июле семья и друзья Байбы простились с ней, сообщает Wales Online.

Она была свободна духом. Путешествовала по миру, была невероятно умной, остроумной и забавной. Она была самоотверженной и заботливой, всегда ставила других людей на первое место Крис Янг, управляющий бара, в котором работала Байба

Она была прекрасна. Видела красоту во всём. Она была такой весёлой и свободной. Когда шёл дождь, мы оставались и подолгу разговаривали, а если было солнечно, мы всегда спускались на пляж Суонси. Она так ​​любила солнце Сиара О'Салливан, подруга и соседка Байбы

Когда сотрудники бара, в котором работала Байба, узнали, что её болезнь смертельна, они помогли ей вернуться в Южный Уэльс на день рождения. В подарок они даже купили ей билеты на игру Ирландия/Уэльс, где она могла встретиться с командами.

Байбу похоронили в Ирландии, её могила вся в растениях. Крис сказала, что это идеальный вариант, ведь она "любила быть на природе".

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