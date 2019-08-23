У школьницы, которая жаловалась на обычную усталость перед экзаменами, нашли рак

Ханне Фрейзер из Ливерпуля не пришлось сдавать выпускные экзамены, но радоваться нечему — вместо этого она отправилась в больницу.

Ханна была на экзамене по физкультуре, когда неожиданно в школу приехал её отец. Он вывел её из зала и сказал собираться. Она села в машину, и вместе с папой они поехали в больницу. У девочки обнаружили рак.

Мы добрались до больницы, и нужно было дойти до палаты. Когда мы вошли туда, я сразу поняла, что у меня за диагноз. Все эти плакаты на стене буквально кричали об этом Ханна Фрейзер

Болезнь удалось обнаружить из-за того, что во время подготовки к экзаменам девушка обращалась к врачу с жалобами на усталость. Железосодержащие таблетки, назначенные терапевтом, не помогли, и родители побеспокоились о том, чтобы девочке сделали компьютерную томографию и остальные необходимые анализы.

Доктор пришёл, и он сказал, что у меня опухоль вокруг дыхательных путей. Был уверен, что это лимфома Ходжкина, но они сделают биопсию, чтобы перепроверить Ханна Фрейзер

И вот спустя всего несколько дней после того, как на снимке была обнаружена опухоль, диагноз Ханны подтвердили. Злокачественное заболевание лимфатической системы, называемое лимфомой Ходжкина.

Девушке сейчас всего 17, ей пришлось удались лимфатические узлы, и она проходит курс химиотерапии. Ханна сбрила свои волосы, потому что не хотела смотреть, как они выпадают. Несмотря на действие химии, школьница продолжила сдавать экзамены, хоть врачи были против.

Они не могли поверить, что она была в хорошей форме, ведь при осмотре они думали, что Ханна будет страдать от боли Мама Ханны Фрейзер

Но вот спустя несколько месяцев борьбы с раком и выпускными экзаменами Ханна узнала, что она всё отлично сдала, включая математику и естественные науки.

И на этом хорошие новости не закончились. Ханне позвонил её врач и сообщил, что болезнь девушки в состоянии ремиссии. Следующие пять лет она будет регулярно обследоваться, пока ей не дадут подтверждение, что она победила рак, сообщает Mirror.

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