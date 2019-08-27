Жена, которая два года сражалась с раком, даже перед смертью подшутила над мужем

Мать двух прекрасных девочек, а также основатель благотворительной организации помощи семьям онкобольных в минувшие выходные умерла после двух лет борьбы с раком. Об этом сообщил её муж.

33-летняя Лиза Уэллс из Британии скончалась в прошедшие выходные в своей кровати. В декабре история болезни Лизы стала известна, когда она поделилась письмом, которое написала для своих дочерей, чтобы помочь им справиться с её уходом.

Во время второй беременности врачи обнаружили у Лизы рак и сказали, что ей осталось недолго. Поэтому женщина решила использовать оставшееся время по максимуму. Она запустила благотворительный сбор, чтобы обеспечить будущее своим детям. Когда цель в 90 тысяч фунтов стерлингов была достигнута, она не остановилась и создала благотворительную организацию. Теперь "Армия Лизы" помогает семьям больных раком людей.

Так Лиза боролась в течение двух лет и смогла оставить прекрасное наследие для Саффии и её старшей сестры Ава-Лили. Но рак победил. В выходные Дэн, муж Лизы, в "Фейсбуке" сообщил неутешительные новости.

Сегодня в 5 утра Лиза проиграла свою битву с раком. Теперь — никакой боли, никаких страданий. Спи крепко. Ты настоящий воин Дэн Уэллс, муж Лизы

Кроме того, с близкими Дэн поделился, что Лиза сохраняла позитивный настрой до конца и даже её последние слова были наполнены юмором.

Она пыталась что-то сказать мне, но я не мог понять, что именно. Я всё спрашивал, что она имеет в виду. Она посмотрела на меня и невероятно отчётливо произнесла: "Ты что, глухой, что ли?" Затем закрыла глаза и продолжила отдыхать Дэн Уэллс, муж Лизы

Последним желанием старика, умирающего от рака, стало увидеть любимую жену