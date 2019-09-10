Беременная девушка на 12-й неделе узнала, что на самом деле это раковая опухоль

Три теста и визит к гинекологу подтвердили 23-летней Грейс Бейкер-Падден из Дарена, Англия, что она ждёт ребёнка. Но спустя три месяца её состояние изменилось, и на этот раз врачи сообщили девушке другую, ужасную новость.

Почувствовав первые признаки беременности, Грейс сделала несколько тестов, и все подтвердили её догадки. Девушка изрядно удивилась, ведь она принимала противозачаточные. Но, решив, что раз в год и палка стреляет, Грейс направилась к гинекологу, который уже официально поздравил её с пополнением в семье, пишет Daily Mail.

Грейс и её муж Джо пришли в восторг, сразу рассказали всё родным и принялись выбирать имя для младенца. Но после первого триместра тошнота девушки усилилась, а когда начала появляться кровь, Грейс забеспокоилась и обратилась к врачу. Но на УЗИ ему не удалось обнаружить плод — только опухоль. Определив, что она злокачественная, девушку отправили на операцию.

Всего за день моё счастливое ожидание малыша превратилось в страх за собственную жизнь. Это было настоящим кошмаром. Как только я обо всём узнала, то поняла одно — я хочу немедленно избавиться от этой мерзости Грейс Бейкер-Падден

После этого ей пришлось ещё пройти курс химио- и гормонотерапии, чтобы восстановить здоровье. Врачи объяснили Грейс, что её состояние не редкость и называется трофобластическая болезнь, или пузырный занос. И тесты, и гинеколог не ошиблись, предположив беременность, потому что по факту это именно она и была, просто сразу направившаяся по неверному пути и изменившаяся в опасную опухоль.

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