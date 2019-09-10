Беременная девушка на 12-й неделе узнала, что на самом деле это раковая опухоль

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Фото © Facebook / Grace Baker-Padden

Три теста и визит к гинекологу подтвердили 23-летней Грейс Бейкер-Падден из Дарена, Англия, что она ждёт ребёнка. Но спустя три месяца её состояние изменилось, и на этот раз врачи сообщили девушке другую, ужасную новость.

Почувствовав первые признаки беременности, Грейс сделала несколько тестов, и все подтвердили её догадки. Девушка изрядно удивилась, ведь она принимала противозачаточные. Но, решив, что раз в год и палка стреляет, Грейс направилась к гинекологу, который уже официально поздравил её с пополнением в семье, пишет Daily Mail.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/grace.bakerpadden?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCfP4ZgS1XU33uJ-ZpwL6CbW0G9v8Wl3MzSgluxDEbXP8jimMeKGrWyxsG_DzD-1iyqJJSvZ5t5N-MB&tn-str=%2AF" target="_blank"><ins>Grace Baker-Padden</ins></a> и <a href="https://www.facebook.com/joe.cowling?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDBMFO-5iEt7lKE2-ZgGtAILD4e4unA1y6NeOiqrP_n2bpK_raOlZLNcW5i6Db1S7cCJZLZfYQpj2t3&tn-str=%2AF" target="_blank">Joe Cowling</a></p>

Грейс и её муж Джо пришли в восторг, сразу рассказали всё родным и принялись выбирать имя для младенца. Но после первого триместра тошнота девушки усилилась, а когда начала появляться кровь, Грейс забеспокоилась и обратилась к врачу. Но на УЗИ ему не удалось обнаружить плод — только опухоль. Определив, что она злокачественная, девушку отправили на операцию.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/grace.bakerpadden?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCfP4ZgS1XU33uJ-ZpwL6CbW0G9v8Wl3MzSgluxDEbXP8jimMeKGrWyxsG_DzD-1iyqJJSvZ5t5N-MB&tn-str=%2AF" target="_blank"><ins>Grace Baker-Padden</ins></a> и <a href="https://www.facebook.com/joe.cowling?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDBMFO-5iEt7lKE2-ZgGtAILD4e4unA1y6NeOiqrP_n2bpK_raOlZLNcW5i6Db1S7cCJZLZfYQpj2t3&tn-str=%2AF" target="_blank">Joe Cowling</a></p>

Всего за день моё счастливое ожидание малыша превратилось в страх за собственную жизнь. Это было настоящим кошмаром. Как только я обо всём узнала, то поняла одно — я хочу немедленно избавиться от этой мерзости

Грейс Бейкер-Падден

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/grace.bakerpadden?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCfP4ZgS1XU33uJ-ZpwL6CbW0G9v8Wl3MzSgluxDEbXP8jimMeKGrWyxsG_DzD-1iyqJJSvZ5t5N-MB&tn-str=%2AF" target="_blank"><ins>Grace Baker-Padden</ins></a> и <a href="https://www.facebook.com/joe.cowling?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDBMFO-5iEt7lKE2-ZgGtAILD4e4unA1y6NeOiqrP_n2bpK_raOlZLNcW5i6Db1S7cCJZLZfYQpj2t3&tn-str=%2AF" target="_blank">Joe Cowling</a></p>

После этого ей пришлось ещё пройти курс химио- и гормонотерапии, чтобы восстановить здоровье. Врачи объяснили Грейс, что её состояние не редкость и называется трофобластическая болезнь, или пузырный занос. И тесты, и гинеколог не ошиблись, предположив беременность, потому что по факту это именно она и была, просто сразу направившаяся по неверному пути и изменившаяся в опасную опухоль.

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