10 операций за 4 года. Опухоль мозга у девушки скрывалась за простой икотой

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Фото © Facebook / Lucy Wood

29-летняя Люси Вуд из Ковентри, Англия, уже несколько лет мучилась от внезапных приступов икоты. Это было даже забавно, пока девушка не стала просыпаться из-за них по ночам.

Постоянные приступы Люси стали уже доброй шуткой среди друзей. Только девушка начинала икать, как все вздыхали: "Ну, началось". Люси несколько раз обращалась к врачу, но специалисты всегда списывали это на нервы. И на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, при которой содержимое желудка попадает в пищевод, пишет Daily Mail.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/lucy.wood.92?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDIyHnR1M28d3HK0jy6fM42u4EGkwXxUacQgT5iySn3Sk5HhPkn4nsUS39CSUMrZ5TCCtFnOa-njvh-&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Lucy Wood</strong></a></p>

Но когда Люси стала просыпаться ночью из-за приступа икоты, врач направил её на тщательное обследование. Оно показало, что у девушки в головном мозге находится опухоль размером с лимон. Во время операции по удалению врачи смогли вырезать 80% поражённой ткани, однако это привело к осложнениям. Когда Люси вышла из четырёхдневной комы, она не могла ходить и говорить.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/lucy.wood.92?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDIyHnR1M28d3HK0jy6fM42u4EGkwXxUacQgT5iySn3Sk5HhPkn4nsUS39CSUMrZ5TCCtFnOa-njvh-&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Lucy Wood</strong></a></p>

Через пару лет после операции случился рецидив. И для Люси началась череда операций, перемежаемая осложнениями: инсульт, менингит, гидроцефалия, воспаление головного мозга и два эпилептических припадка. Сейчас девушка уже может говорить, хоть и с трудом, а ещё собирается пройти 10 километров для благотворительной акции.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/lucy.wood.92?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDIyHnR1M28d3HK0jy6fM42u4EGkwXxUacQgT5iySn3Sk5HhPkn4nsUS39CSUMrZ5TCCtFnOa-njvh-&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Lucy Wood</strong></a></p>

Раньше я была очень спортивной, занималась три-четыре раза в неделю. Поэтому стало жутким шоком оказаться в инвалидном кресле. Тяжело ценить то, что имеешь, пока это не потеряешь. Я не смогу пройти все 10 км, но сделаю всё, что в моих силах

Люси Вуд

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