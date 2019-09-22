Умирающий от рака отец начал вести предельно честный дневник, узнав свой диагноз

Жизнь Адама Каттермола из Литловера, Англия, перевернулась с ног на голову всего месяц назад. Отец троих детей узнал, что у него рак кишечника на терминальной стадии.

Чтобы эмоционально справиться с ситуацией, отец трёх детей начал вести дневник, в котором описывает переживания и будни человека, узнавшего о смертельном диагнозе. Ниже — фрагменты его заметок, которые вряд ли кого-то оставят равнодушными.

16 августа 2019 года по дороге на работу Адам резко почувствовал себя плохо. Тогда он и представить не мог, что боль в животе может быть симптомом серьёзной болезни.

Я просто сидел, когда в первый раз почувствовал боль. Это было мучительно. Мне пришлось позвонить Эмме, чтобы она приехала и забрала меня Фрагмент из дневников Адама Каттермола

Через полтора часа Эмма приехала, чтобы отвезти его в больницу. Когда Адам вышел из своего фургона, то согнулся от боли. Трудно было не только ходить, но и в принципе хоть как-то двигаться. В больнице молодому человеку сделали МРТ и обнаружили проблемы с кишечником, поэтому его в срочном порядке отправили на компьютерную томографию.

Через полтора часа после сканирования в палату к Адаму вошла медсестра. Тогда он узнал, что в его кишечнике нашли образование, которое распространилось на печень и лимфоузлы.

Меня накрыло. Разум пытается ухватиться хоть за что-то. Думаю. Что мне говорить матери моих детей? Что сказать моему лучшему другу? Фрагмент из дневников Адама Каттермола

Помню, как сидел в предоперационной вместе с Эммой. Она, вся в слезах, держала мою руку. Она спросила: "Почему ты такой спокойный?" Тогда я ответил: "Это наше путешествие, но сейчас я ничего не могу сделать. Увидимся, когда всё это закончится" Фрагмент из дневников Адама Каттермола

Меня укатывают на кровати. Тогда начался новый этап у меня, моей семьи, моего друга. Я смотрел наверх, чувствовал, как действует анестезия. Врач говорит: "Я собираюсь поставить катетер..." — это всё, что я услышал Фрагмент из дневников Адама Каттермола

Операцию, в ходе которой врачи планировали просто удалить злокачественное образование, провести не удалось. Опухоль оказалась неоперабельной. Сейчас семья Адама собирает деньги, чтобы дать ему возможность прожить как можно дольше.

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