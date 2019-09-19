Блогерша узнала, что ей осталось жить 4 недели, проснувшись однажды с мигренью

Саманта Ласт — бьюти-блогер, мама и бабушка. Ещё недавно она вела обычную жизнь. Но однажды, проснувшись с сильной головной болью, решила обратиться за помощью к врачу. Через несколько дней ей поставили неутешительный диагноз.

49-летняя Саманта Ласт из Норфолка, Англия, проснулась в два часа ночи из-за мигрени. Боль не проходила, а новые симптомы продолжали появляться, так что ей пришлось обратиться за помощью к специалисту. Через несколько дней она узнала, что у неё агрессивный рак головного мозга на терминальной стадии и жить ей осталось недолго.

С тех пор здоровье Саманты, матери четверых детей и бабушки семерых внуков, стабильно ухудшается. Её муж, Дэвид Ласт, говорит, что ей осталось жить всего четыре недели. Женщина сняла душераздирающее видеообращение для 15 тысяч подписчиков своего бьюти-блога Samantha Jaelle, посвящённого макияжу.

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Наутро, после того когда Саманта не могла уснуть, оказалось, что к тому же она не может видеть ясно, поэтому муж отвёз её в больницу на сканирование. Врачи обнаружили образование в мозге, затрагивающее затылочную и теменную доли мозга. Именно эти зоны контролируют зрение и языковую обработку.

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Сейчас муж Саманты собирает деньги, чтобы отвезти её в дом на пляже Агаты Кристи в Девоне, где она мечтала побывать. А основатель бренда косметики, который любила Саманта, Адам Минто, предложил ей поддержку, когда узнал о её ситуации, сообщает The Sun.

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