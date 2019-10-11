Памятка онкофоба: что можно есть и где лучше не дышать

Лайф выяснил у экспертов, какие канцерогены могут спровоцировать рак, даже если вы не курите или не пьёте.

Эксперты Международного агентства по изучению рака в течение 35 лет составляли классификацию продуктов питания, косметики и средств личной гигиены по степени канцерогенности. В списке оказалось более 900 агентов с доказанным канцерогенным воздействием на организм человека. По заявлениям специалистов, канцерогены становятся причиной рака в 80 случаях из 100. Онкологи объясняют, что канцерогены содержатся не только в продуктах питания и косметике, но и в лекарствах и даже окружающей среде, и советуют ограждать себя от воздействия вредных веществ.

— Существует несколько групп канцерогенов. Это фенолы — выхлопные газы автомобилей и бензапирены — токсины, образующиеся в красном мясе в результате длительной тепловой обработки, а также содержащиеся в прогорклом масле и фритюре, — отметил онколог Павел Колосов.

Выхлопные газы, бытовая сажа, продукты сгорания Канцерогены в них провоцируют рак лёгких, мошонки, мочевого пузыря и кожи Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Сегодня в списке канцерогенноопасных профессий ВОЗ — кроме трубочистов — маляры и художники. Также рискуют "заработать" рак люди, которые работают на опасном производстве мебели, обуви, шин, резинотехнических изделий.

Копчёности и колбаса Такие деликатесы опасны для поджелудочной и печени. Токсин бензапирен накапливается в организме и провоцирует образование опухолей Фото © Pixabay

Особенно опасны рыба и сало горячего копчения. При выборе продуктов холодного копчения ориентируйтесь на проверенного производителя и старайтесь не злоупотреблять этими вкусностями. Вред от них сравним с курением табака и вдыханием дизельных испарений.

Косметика 79% всей косметики содержит примеси, которые известны как канцерогены Фото © Public Domain Pictures

Все эти примеси не запрещены законом и могут использоваться в косметических средствах практически без ограничений.

Лекарства для желудка Фармэксперты обнаружили в "Ранитидине" опасные примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA), которые провоцируют разные виды рака ЖКТ Фото © Pixabay

Эксперты отмечают, что вредоносная активность канцерогенных веществ напрямую зависит от того, насколько их много, а также как часто и долго вы подвергаетесь их воздействию.