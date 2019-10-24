Отец показал, как даже маленькая родинка на теле может стать смертельно опасной

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Фото © The Sun

Райан Глоссоп из города Перт, Австралия, решил провериться на рак кожи после того, как его друг умер от меланомы в ноябре прошлого года. Сейчас мужчина ходит с огромным шрамом на шее. Зато живой.

Решение проверить свою кожу спасло жизнь 37-летнему Райану. Одна маленькая родинка на его шее оказалась злокачественной. Сначала мужчине сделали две операции, чтобы удалить образование, однако должного эффекта они не давали.

<p>Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/news/10177816/skin-cancer-melanoma-neck-skin-removed-perth/" target="_blank">The Sun</a></p>

Затем последовало ещё две операции, чтобы удалить заражённую ткань. В итоге, чтобы заменить огромный кусок кожи длиной 40 сантиметров и восемь сантиметров шириной, пришлось брать кожные трансплантаты с обеих ног мужчины. Отец двоих детей описал своё испытание как "довольно страшное" и заявил, что оно "изменило его жизнь".

Сначала было страшно. Но когда врачи сказали, что я поправлюсь после пересадки кожи, то стало легче. Я просто пытался смириться с мыслью о том, что теперь буду жить с огромным шрамом на шее

Райан Глоссоп

<p>Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/news/10177816/skin-cancer-melanoma-neck-skin-removed-perth/" target="_blank">The Sun</a></p>

Теперь Глоссоп призывает других обратить внимание на здоровье своей кожи и заботу о ней. Также отец советует обращаться за помощью к специалисту, как только появляются новые подозрительные родинки и веснушки, пишет The Sun.

<p>Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/news/10177816/skin-cancer-melanoma-neck-skin-removed-perth/" target="_blank">The Sun</a></p>

Кроме того, по просьбе заботливого отца восьмилетний сын и четырёхлетняя дочка Райана в настоящее время проходят скрининг, чтобы оценить риск развития у них рака кожи в будущем.

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