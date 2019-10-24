Отец показал, как даже маленькая родинка на теле может стать смертельно опасной

Райан Глоссоп из города Перт, Австралия, решил провериться на рак кожи после того, как его друг умер от меланомы в ноябре прошлого года. Сейчас мужчина ходит с огромным шрамом на шее. Зато живой.

Решение проверить свою кожу спасло жизнь 37-летнему Райану. Одна маленькая родинка на его шее оказалась злокачественной. Сначала мужчине сделали две операции, чтобы удалить образование, однако должного эффекта они не давали.

Затем последовало ещё две операции, чтобы удалить заражённую ткань. В итоге, чтобы заменить огромный кусок кожи длиной 40 сантиметров и восемь сантиметров шириной, пришлось брать кожные трансплантаты с обеих ног мужчины. Отец двоих детей описал своё испытание как "довольно страшное" и заявил, что оно "изменило его жизнь".

Сначала было страшно. Но когда врачи сказали, что я поправлюсь после пересадки кожи, то стало легче. Я просто пытался смириться с мыслью о том, что теперь буду жить с огромным шрамом на шее Райан Глоссоп

Теперь Глоссоп призывает других обратить внимание на здоровье своей кожи и заботу о ней. Также отец советует обращаться за помощью к специалисту, как только появляются новые подозрительные родинки и веснушки, пишет The Sun.

Кроме того, по просьбе заботливого отца восьмилетний сын и четырёхлетняя дочка Райана в настоящее время проходят скрининг, чтобы оценить риск развития у них рака кожи в будущем.

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