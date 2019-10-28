Наночастицы против рака. Российские учёные нашли способ победить онкологию

Российские специалисты из МГУ совместно с немецкими коллегами открыли новый метод борьбы с раком. По мнению международной группы учёных, бороться с онкологией помогут наноконтейнеры из пористого кремния.

Главная проблема лечения онкозаболеваний заключается в том, что известные способы лечения вроде химиотерапии и лучевой терапии вместе с поражёнными клетками вредят здоровью.

По мнению специалистов, решить эту проблему помогут наноконтейнеры из кремния. Они позволят ввести в организм лекарство и доставить его в поражённый участок, при этом оно не затронет здоровые участки органов. Учёные отмечают, что такой способ позволит запустить в раковых клетках апоптоз — контролируемый процесс гибели клеток.

Это открытие развивает разработки трёхлетней давности, когда наночастицы планировали использовать для эффективной диагностики онкологии. Теперь учёные уверены, что результативность исследования, доказанная в лабораторных условиях, проявит себя и в прикладном плане.

Один из авторов разработки, Любовь Осминкина, отмечает, что кремниевые наноконтейнеры будут эффективны для запуска процесса разрушения в раковых клетках самого разного происхождения. На сегодняшний день главной проблемой лечения онкологии является постановка точного диагноза и назначение нужных лекарств.

Наноконтейнеры планируют заполнять противораковым препаратом доксорубицином. Оказавшись внутри поражённых клеток, контейнеры выплеснут препарат, запустят механизм апоптоза, а сами растворятся. Преимущество пористого кремния состоит в том, что это наименее токсичный материал. По мнению экспертов, лекарство, введённое таким образом, будет работать намного эффективнее, чем всеми известными способами.