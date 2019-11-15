Мама игнорировала точку на носу, пока её не пришлось удалить вместе с кожей

Женщина два года игнорировала точку на кончике носа. Когда она с большим опозданием всё-таки обратилась к врачам, часть тканей пришлось удалять.

37-летняя Мэнди Поллард из Питерборо, Великобритания, впервые заметила точку на кончике носа два года назад. Обратиться же к врачу она решила только после того, как пятнышко начало разрастаться и кровоточить по ночам. У медиков для мамы двух мальчиков были плохие новости — опухоль, которую она так долго игнорировала, оказалась злокачественной.

На самом деле я думала сходить к хирургу, чтобы он мне выписал стероидный крем или что-то типа того. Но, когда я пришла, он сказал, что мне нужно отрезать нос. Я сказал ему: "Ну уж нет, не так меня эта штука и беспокоит, не буду я этого делать Мэнди Поллард

Но когда врачи объяснили, что опухоль продолжит "пожирать" нос Мэнди, она согласилась на операцию. Хирурги удалили раковую ткань, а вместо неё пришили кожный трансплантат, снятый с части её же лица у уха.

Это сильно повлияло на мою внешность. Я не самовлюблённый человек, но привыкла наряжаться и делать макияж, собираясь на улицу. Из дома теперь выхожу только к родителям. Это самое ужасное, что я когда-либо чувствовала Мэнди Поллард

Сейчас Мэнди восстанавливается после операции и думает, как дальше жить со шрамами. А всем, кто об этом ещё не обеспокоился, она предлагает посмотреть на её лицо. Мама предупреждает об опасности загара и призывает пользоваться солнцезащитным кремом, пишет Daily Mail.

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