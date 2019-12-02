Врачи нашли в мозгу девушки сразу 5 опухолей, появившихся после удаления родинки

В 2017 году Маккенне Картер диагностировали меланому первой степени. Тогда с её спины удалили родинку, и девушка была уверена, что рак больше не вернётся никогда. Ведь, по словам врачей, они удалили опухоль до того, как она начала распространяться.

Через год Картер начала испытывать симптомы гриппа и мигрень, это длилось целый месяц. Ей пришлось обратиться к врачам. Когда пациентке сделали МРТ, на снимке обнаружили целых пять опухолей головного мозга.

Но ситуация оказалась намного хуже после того, как специалисты сделали компьютерную томографию. Оказалось, рак распространился также на печень, лёгкие и кости девушки.

Несмотря на то что Картер почти сразу начала курс химиотерапии, ситуация не улучшалась. Одна из опухолей начала кровоточить, и её срочно пришлось удалять. За полгода интенсивного лечения врачи так и не добились продвижения, пишет Daily Mail. Девушка начала готовиться к худшему.

Тогда я впервые осознала, что могу умереть. Может, это странно, но, несмотря на свой диагноз, я никогда раньше не думала, что моя жизнь когда-нибудь может закончиться Маккенна Картер

Последним шансом сохранить жизнь Картер стала терапия с помощью опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов. Для лечения используются размноженные Т-лимфоциты пациента, которые сильнее борются с агрессивными опухолями.

Благодаря этой ситуации я стала более сильным, смелым и спокойным человеком. А ещё... я узнала, что такое сострадание и эмпатия — то, чего я раньше никогда не испытывала Маккенна Картер

Студентка вела прямой эфир в Facebook, пока врачи делали ей операцию на мозге