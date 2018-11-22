"Брутальный повар" накормил главу Чечни Рамзана Кадырова с ножа

Нусрет Гёкче лично встретил главу Чечни в своём заведении, расположенном в ОАЭ. Турецкий ресторатор приобрёл широкую известность после того, как видео с его участием стало вирусным.

Гёкче подошёл к столику Рамзана Кадырова, нарезал мясо, посолил его своим фирменным приёмом и дал гостю снять пробу прямо с ножа. Кадыров снимал происходящее на телефон. Видео появилось на странице пользователя Беслана Успанова в "Фейсбуке".

Гёкче приобрёл широкую известность в 2017 году, когда первое видео с его участием стало вирусным. С тех пор за ним закрепилось прозвище Salt Bae, которое ему дали за характерную манеру приготовления блюд из мяса.

Рестораны Гёкче работают в Стамбуле, Дубае, Абу-Даби, Майами, Нью-Йорке и других городах. В них бывали такие знаменитости, как актёр Леонардо Ди Каприо, футболист Дэвид Бекхэм и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Всех статусных гостей повар встречает лично.