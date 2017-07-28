54-летний лидер Rammstein оторвался со Светланой Лободой на "Жаре" в Баку

Тилль Линдеманн, солист культовой группы Rammstein, вызвал изумление у многих своим появлением на музыкальном фестивале "Жара", который в эти дни с грандиозным размахом идёт в Баку. 54-летний немецкий рокер прибыл в Баку по личному приглашению одного из организаторов фестиваля — Эмина Агаларова. Как оказалось, мужчин связывают давние приятельские отношения. С Линдеманном Агаларова познакомила ещё одна мировая звезда — Стивен Сигал. В Баку к Тиллю было приковано пристальное внимание не только жителей азербайджанской столицы, но и российских знаменитостей. А сам рокер особенно впечатлился певицей Светланой Лободой: солист Rammstein уделил артистке немало внимания, расположившись за одним столом с ней и не сводя восхищённых глаз. Позже Тилля со Светланой увидели покидающими мероприятие вместе. Однако на этом немец не остановился, вскоре переместившись на ещё одну закрытую вечеринку.

Уже там у музыканта, что называется, разбежались глаза от ещё большего количества красивых девушек — Линдеманн танцевал то с одной, то с другой красоткой. В финале вечера в благодарность за бакинское гостеприимство мировая звезда даже залезла на стул и около часа увлечённо слушала выступление музыкантов, исполнявших национальную азербайджанскую музыку.