Королева цитат. Жизнь и личная трагедия Раневской

Спустя почти полтора века Раневская по-прежнему восхищает талантом и хлёсткими выражениями.

123 года назад, в конце августа 1896 года, в Таганроге родилась легендарная Фаина Раневская. Помимо ярких кинообразов актрисе принадлежит несметное количество фраз, юмор и меткость которых восхищают по сей день.

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Настоящее имя актрисы — Фанни Гиршевна Фельдман. Она появилась на свет в богатой еврейской семье. Мама Фаины — домохозяйка, воспитывала пятерых детей. У Фаины были сестра Белла и трое братьев (один из них умер в младенчестве). Папа Фанни считался влиятельным фабрикантом. Он владел предприятием по производству красок, у него также были магазин, несколько домов и даже пароход.

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Фаина с детства проявляла необузданный характер: она яростно ссорилась с братьями, которые насмехались над её заиканием, не могла сдружиться и с сестрой.

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Маленькой Фаине часто напоминали, что она некрасивая девочка. Мысли об этом заставляли её стесняться своей внешности всю жизнь.

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Увлечение будущей актрисы театром началось после того, как в 1913 году она побывала на спектакле "Вишнёвый сад" Антона Чехова в Московском Художественном театре, где играли звёзды тех лет. Псевдоним Раневская, взятый из этой пьесы, позже стал её официальной фамилией.

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В 1915 году уехала в Москву. Раневская жила в маленькой комнатке на Большой Никитской. Именно в те годы она познакомилась с Мариной Цветаевой, Осипом Мандельштамом, Владимиром Маяковским, произошла её первая встреча с актёром Василием Качаловым. По воспоминаниям Раневской, она была влюблена в Качалова и восхищалась его игрой.

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В личной жизни актриса так и не обрела женского счастья. Она никогда не была замужем, у неё не было детей. С мужчинами всегда предпочитала только дружить.

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В кино Фаина Раневская дебютировала в 1934 году. Начинающий режиссёр Михаил Ромм, увидев её на сцене, пригласил на роль госпожи Луазо в фильме "Пышка" по знаменитой новелле Ги де Мопассана.

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На счету Раневской около тридцати ролей в кино, каждая из которых запомнилась зрителям благодаря яркому и неординарному таланту актрисы. Она принимала участие в озвучении мультфильмов ("Сказка о царе Салтане", 1943, Бабариха; "Карлсон вернулся", 1970, Фрекен Бок ).

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Раневская стала лауреатом Сталинских премий, обладала множеством орденов и других наград. Ах, если бы они могли согреть холодной ночью или поддержать разговор бесконечным вечером... "Будь он проклят, этот талант, сделавший меня одинокой", — писала актриса. Судьба отмерила ей долгую жизнь — 87 лет. Она пережила всех своих друзей и в последние годы очень страдала от одиночества.

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Как-то, в послереволюционные годы, некий красноармеец из числа зрителей прислал Раневской записку с приглашением на свидание. Полное орфографических ошибок послание заканчивалось такими словами: "И попробуй только не прийтить". Уже будучи в преклонном возрасте, актриса шутила, что нужно было сохранить ту записку: "Всё-таки не так часто меня приглашали на свидание".

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На доме, где родилась Фаина Раневская (г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 10), 29 августа 1986 года была установлена мемориальная доска.

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А незадолго до смерти актриса написала с горьким сарказмом: "Когда умру, похороните меня и на памятнике напишите: "Умерла от отвращения"...

Фаина Раневская ушла из жизни 19 июля 1984 года после перенесённых инфаркта и пневмонии. Похоронена на Донском кладбище в Москве. Её могила постоянно укрыта живыми цветами — их круглый год приносят поклонники таланта королевы второго плана.