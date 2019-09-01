Королева цитат. Жизнь и личная трагедия Раневской

Фото © Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

9
Спустя почти полтора века Раневская по-прежнему восхищает талантом и хлёсткими выражениями.

123 года назад, в конце августа 1896 года, в Таганроге родилась легендарная Фаина Раневская. Помимо ярких кинообразов актрисе принадлежит несметное количество фраз, юмор и меткость которых восхищают по сей день.

Когда начинаю писать мемуары, дальше фразы: "Я родилась в семье бедного нефтепромышленника", — у меня ничего не получается

Настоящее имя актрисы — Фанни Гиршевна Фельдман. Она появилась на свет в богатой еврейской семье. Мама Фаины — домохозяйка, воспитывала пятерых детей. У Фаины были сестра Белла и трое братьев (один из них умер в младенчестве). Папа Фанни считался влиятельным фабрикантом. Он владел предприятием по производству красок, у него также были магазин, несколько домов и даже пароход.

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь

Фаина с детства проявляла необузданный характер: она яростно ссорилась с братьями, которые насмехались над её заиканием, не могла сдружиться и с сестрой.

Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа

Маленькой Фаине часто напоминали, что она некрасивая девочка. Мысли об этом заставляли её стесняться своей внешности всю жизнь.

Лучше быть хорошим человеком, "ругающимся матом", чем тихой, воспитанной тварью

Увлечение будущей актрисы театром началось после того, как в 1913 году она побывала на спектакле "Вишнёвый сад" Антона Чехова в Московском Художественном театре, где играли звёзды тех лет. Псевдоним Раневская, взятый из этой пьесы, позже стал её официальной фамилией.

Сказка — это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А быль — это когда наоборот

В 1915 году уехала в Москву. Раневская жила в маленькой комнатке на Большой Никитской. Именно в те годы она познакомилась с Мариной Цветаевой, Осипом Мандельштамом, Владимиром Маяковским, произошла её первая встреча с актёром Василием Качаловым. По воспоминаниям Раневской, она была влюблена в Качалова и восхищалась его игрой.

Вторая половинка есть у мозга, жопы и таблетки. А я изначально целая

В личной жизни актриса так и не обрела женского счастья. Она никогда не была замужем, у неё не было детей. С мужчинами всегда предпочитала только дружить.

Главное — живой жизнью жить, а не по закоулкам памяти шарить

В кино Фаина Раневская дебютировала в 1934 году. Начинающий режиссёр Михаил Ромм, увидев её на сцене, пригласил на роль госпожи Луазо в фильме "Пышка" по знаменитой новелле Ги де Мопассана.

Оптимизм — это недостаток информации

На счету Раневской около тридцати ролей в кино, каждая из которых запомнилась зрителям благодаря яркому и неординарному таланту актрисы. Она принимала участие в озвучении мультфильмов ("Сказка о царе Салтане", 1943, Бабариха; "Карлсон вернулся", 1970, Фрекен Бок ).

Одиночество — это когда в доме есть телефон, а звонит будильник

Раневская стала лауреатом Сталинских премий, обладала множеством орденов и других наград. Ах, если бы они могли согреть холодной ночью или поддержать разговор бесконечным вечером... "Будь он проклят, этот талант, сделавший меня одинокой", — писала актриса. Судьба отмерила ей долгую жизнь — 87 лет. Она пережила всех своих друзей и в последние годы очень страдала от одиночества.

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на диеты, жадных мужчин и плохое настроение

Как-то, в послереволюционные годы, некий красноармеец из числа зрителей прислал Раневской записку с приглашением на свидание. Полное орфографических ошибок послание заканчивалось такими словами: "И попробуй только не прийтить". Уже будучи в преклонном возрасте, актриса шутила, что нужно было сохранить ту записку: "Всё-таки не так часто меня приглашали на свидание".

Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи

На доме, где родилась Фаина Раневская (г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 10), 29 августа 1986 года была установлена мемориальная доска.

Всё приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведёт к ожирению

А незадолго до смерти актриса написала с горьким сарказмом: "Когда умру, похороните меня и на памятнике напишите: "Умерла от отвращения"...

Фаина Раневская ушла из жизни 19 июля 1984 года после перенесённых инфаркта и пневмонии. Похоронена на Донском кладбище в Москве. Её могила постоянно укрыта живыми цветами — их круглый год приносят поклонники таланта королевы второго плана.

Автор:
Светлана Ибрагимова
СИ
Светлана Ибрагимова
  • Популярные
  • По времени
Публикации
не найдены
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×