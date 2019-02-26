Ничто не встанет между суровым жителем Татарстана и сигаретой. Даже нож в спину

О невозмутимости россиян давно ходят легенды и в других странах. Медведь по улице? Коня на скаку? Всё ерунда по сравнению с Володей. Парень пережил ужасное предательство — буквально нож в спину! — и остался непоколебимым. Похлопаем Володе, он заслужил.

Недавно в больницу Зеленодольска Республики Татарстан поступил странный пациент Володя. Но странность заключалась не в ранении — в травмпунктах и не такое видели, а в том, что на все действия врачей Володя кивал, а потом поплёлся к выходу. Медики прилично опешили и попытались остановить Володю, но напрасно, пишет "Казанский репортёр".

Несмотря на явную боль и опасность возможных осложнений при ранении, Володя медленно проследовал на улицу, как оказалось — покурить. Однако утолить жажду никотина не получилось — сигарет у него в трусах не оказалось. Позже врачам удалось извлечь нож и обработать рану. По их словам, состояние Володи стабильное.