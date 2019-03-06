Разбитое сердце и слепота. Что стало с Женей из "Ранеток", когда слава померкла

Когда-то плакат "Ранеток" висел на стене у каждой второй школьницы. Слава накрыла девушек лавиной. Но и покинула так же быстро.

Девчонки разбежались и принялись устраивать свою судьбу. И без препятствий и неудач здесь не обошлось. 28-летняя Женя Огурцова, бывшая клавишница и вокалистка группы "Ранетки", недавно в слезах рассказала о тяжёлом разрыве со вторым мужем — Анатолием Рамоновым. Мужчина решил уйти из семьи и не интересуется сыном.

Но это не все испытания, которые выпали на долю рыженькой из "Ранеток". Ей уже пришлось пережить один развод. С первым мужем, музыкантом Павлом Авериным, она прожила три года. Это была любовь с первого взгляда, пара даже сделала тату с инициалами друг друга. Но потом у них, видимо, угасли чувства...

Да и с музыкой не заладилось. В надежде вернуть себе былую славу Женя создала группу. "Собрала свой новый, дерзкий поп-рок-коллектив под названием "Рыжая", — гласит описание на страничке во "ВКонтакте". Но дерзкое начинание не увенчалось успехом. Песни не выбивались на вершины хит-парадов, а в заброшенной группе в соцсетях всего около 3 тыс. подписчиков.

Но самое страшное, что у молодой девушки начались проблемы со здоровьем. Женя стала слепнуть на один глаз, а врачи поставили диагноз: дистрофия сетчатки. Но, несмотря на это, девушка не теряет чувства юмора. И даже в шапке своего аккаунта в "Инстаграме" девушка назвала себя "одноглазый блогер". Тем не менее Женя боится, что когда-нибудь полностью потеряет зрение.