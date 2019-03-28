Женя из "Ранеток" рассказала правду об "идеальном" муже: Для него я была тварью

Не так давно экс-ранетка, рыдая, рассказала о разрыве с мужем — дизайнером и музыкантом Анатолием Рамоновым. Подробностями проблемных отношений девушка продолжает делиться до сих пор.

Жизнь экс-солистки "Ранеток" сейчас сложно назвать идеальной. У 28-летней девушки серьёзные проблемы со здоровьем — ей грозит слепота. К тому же её трёхлетнему сынишке тоже требуется дорогостоящая операция. А некогда любимый человек, по её словам, отказывается помогать ей воспитывать ребёнка.

Женя поделилась в очередном видео на своём ютуб-канале разочарованием в браке с Рамоновым. Хотя со стороны парень казался отличным мужем, девушка рассказала, что горе-супруг плохо обращался с их собакой и даже стал срываться на ребёнка. Чего Огурцова стерпеть просто не могла — она предложила мужу съехать.

Но на этом проблемы не закончились. Сейчас, по словам экс-ранетки, Рамонов пытается повесить на неё кредит на свою машину. Сначала он выплачивал его сам, но после разрыва предложил Жене тоже вносить 50 процентов. Аргументируя своё требование тем, что ему тяжело параллельно платить ещё и алименты.

Хотя сыну он за это время перевёл всего пять тысяч. Да и раньше девушка якобы тянула семью на себе. А супруг настаивал на том, чтобы она пошла работать сразу после родов, называя супругу и её мать тварями. "Этот чувак хорошо устроился. Присосался ко мне и отлично себя чувствовал", — заявила Женя. Кроме того, девушка подозревает, что муж мог ей изменять. У неё сохранились скриншоты переписок, где он нежно общался с другими девушками. И теперь бывшая любимица подростков не понимает, как она могла сделать такой неправильный выбор.