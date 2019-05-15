Женя из "Ранеток" обновила свой "статус разведёнки", расторгнув второй брак

29-летняя певица поделилась этой вестью с подписчиками в "Инстаграме". Теперь девушка официально завершила свои болезненные отношения и больше терзаться по этому поводу не собирается.

На свои неудачные отношения бывшая участница "Ранеток" начала жаловаться ещё в начале этого года. По словам девушки, брак начал разваливаться на глазах, а её второй муж — Анатолий Рамонов — оказался неблагодарным человеком. Женя вся в слезах рассказывала, как он перестал уделять ей внимание, пользовался её добротой и вообще забыл об их общем ребёнке.

В марте девушка решила, что с неё хватит, и подала на развод. И вот наконец-то всё разрешилось. Женя поделилась с подписчиками, что она верит в настоящую и вечную любовь, но в этот раз у неё просто не вышло её встретить. По подписи к фото заметно, что девушка храбрится изо всех сил и старается держаться, но эмоциональная измотанность даёт о себе знать.

Я развелась! <...> Да, мне очень больно от того, что то, что было для меня так важно буквально недавно, уже ничего не стоит. Но сегодня я окончательно закрыла для себя эту книгу и убрала её на полочку! <...> Статус "разведёнка" для меня не новый Женя Огурцова

Певица заявила, что "статуса разведёнки" она не боится, ведь это её второй брак. Время лечит всё, вылечит и её разбитое сердце. Жене только обидно, что снова ничего не вышло и ещё один шанс упущен.

Женя из "Ранеток" в слезах рассказала о разводе с мужем, бросившим больного сына