Пацанка из "Ранеток" призналась, что у неё были отношения с девушкой

30-летняя Елена Третьякова и раньше высказывалась в защиту сексуальных меньшинств, а теперь написала о своём необычном опыте.

Елена, тщательно скрывающая свою личную жизнь, ответила в "Инстаграме" на вопросы, которые давно интересовали её подписчиков. Артистка заявила, что у неё был сексуальный опыт не только с мужчинами. При этом экс-"ранетка" отметила, что не считает себя бисексуальной и в некоторых случаях даже действовала под давлением.

Были ли у меня отношения с мужчинами? Да. Был ли у меня опыт с девушками? Да. Делает ли это меня бисексуальной? Нет. Означает ли это, что я любитель экспериментов, а порой и вовсе действовала под давлением? Да Лена Третьякова

К своему посту певица прикрепила провокационные фото с Женей Огурцовой, коллегой по группе "Ранетки". На снимках девушки делают вид, что собираются целоваться. При этом Женя недавно вышла замуж в третий раз и растит сына.

Елена указала, что считает, что люди должны оценивать человека только по личным качествам, тем более её подписчики. По словам девушки, она выступает за "толерантность, уважение прав человека". Однако у подписчиков пост вызвал бурную и неоднозначную реакцию. Одни оказались резко против и обрушились с критикой, некоторые поддержали. А часть юзеров заняли нейтральную позицию.

Я не хочу, чтобы рядом со мной (а блог — это мой второй дом) были люди, которые складывают своё отношение к человеку не по поступкам и его человеческим качествам, а по ориентации, вероисповеданию, цвету кожи, весу Лена Третьякова

Елена Третьякова — российская певица и актриса, которая прославилась как участница "Ранеток". После распада коллектива в 2012 году Лена занялась сольным творчеством, а потом создала группу "Море". В 2015-м девушка пережила гипертонический криз, что подтолкнуло её заниматься йогой. Певица тогда похудела на 10 кг. И сейчас в женственной и утончённой артистке сложно узнать упитанную пацанку, когда-то игравшую в футбол. Лена ведёт блог в "Инстаграме" с 216 тыс. подписчиков, где делится моментами из путешествий, снимками с друзьями и обсуждает социальные проблемы.

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