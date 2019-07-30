Останки возлюбленных, смотрящих друг другу в глаза, нашли в 4000-летней могиле

Эта неизвестная пара возвела понятие любви до гроба в абсолют и уже пошла дальше. Даже смерть не смогла их разлучить.

Удивительное открытие сделала археологическая группа из Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова. Раскопки проходили на могильнике Кызылтау, что находится в Шетском районе Карагандинской области Казахстана. В прошлом здесь уже удавалось найти ценные исторические материалы, например 3000-летняя пирамида или парная могила, пишет Tengrinews.kz.

В этот раз археологам попалось захоронение с двумя возлюбленными времён бронзового века. Судя по всему, супругам было по 16–17 лет. Их положили лицом друг к другу, чтобы даже после смерти они были обращены к самому дорогому. На девушке также обнаружили различные украшения.

Мужчина лежит на левом боку, женщина — на правом, оба молодые. У девушки на руках по два браслета <...>, круглые солярные подвески с орнаментом. И на ней были золотые височные кольца, их раньше использовали как серьги Археолог Игорь Кукушкин

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