В Сети нашли дневник матери, чей 16-летний сын зарубил всю семью под Ульяновском

18 августа в Ульяновской области произошло убийство, которое шокирует своей жестокостью. 16-летний подросток зарубил топором всю семью, а после покончил с собой. Среди погибших оказались его мама, бабушка, дедушка и брат с сестрой, которым было по четыре года. При этом, как рассказывают знакомые, мальчик был отличником и гордостью класса. Что послужило причиной для кровавой расправы, следователям ещё предстоит узнать.

Пока в Сети был найден дневник убитой мамы Марины К., где она пишет о своей тяжёлой судьбе: "Как моя жизнь перевернулась с ног на голову! Инсульт в 40 лет, болезнь, операция... Как я начала жить в гармонии с собой". В записях женщина рассказывает и о своём старшем сыне, которого она ласково называла Тимкой. По её словам, ребёнок с самого детства проявлял сложный характер.

Вечерами у него было разное настроение. Но в основном он был чем-то недоволен. Истерил без умолку по 2–3 часа. Тем самым выводил всех родственников из себя. Спал сугубо со мной. Один не засыпал, требовал маму Марина К.

Марина также рассказала и о первой любви мальчика. Ребёнку было четыре года, когда он познакомился с девочкой из детского сада. Их искренние чувства поражали даже взрослых.

В один вечер он пришёл из садика под руку с Настей и с деловым видом заявил, что женится. Дружба была настолько крепкой, что вечерами их трудно было разлучить Марина К.

В дневнике женщина признаётся и в своих любовных неудачах: как она пыталась построить отношения с заключенным колонии строгого режима, как влюбилась в солдата. Однако неприятности словно преследовали её семью: проблемы на работе, дети часто болели, постоянные скандалы.

"Мама "сошла с рельс" и постоянно упрекала меня... В один прекрасный день к нам наведались органы соцзащиты... Я не могла понять, откуда они появились. И тут она начала рассказывать, какая я плохая, что жить со мной нельзя, что она готова при случае взять детей под опеку. Я недоумевала от такого поворота событий. Я начала оправдываться... Но чем больше я говорила, тем больше свирепела мама".

Напомним, перед убийством подросток отправил своему другу голосовое сообщение, в котором признался, что не любит свою семью. Единственным выходом для него стало взять топор.