Товарное позорище. Как россияне сражаются на распродажах

В советское время были драки в очередях, теперь начались распродажные побоища. Всё чаще появляются новости, что покупатели дрались за еду, хозтовары, одежду со скидкой. Причём сражаются обычно яростно, но за ерунду. Вот самые яркие битвы.

Сочи

8 сентября в курортный посёлок Лазаревское возле Сочи завезли сковородки. И стали продавать со скидкой за 499 рублей. Сразу началась давка, переросшая в бойню. За обладание сковородой толкались и ругались молодые дородные женщины и хрупкие старушки. Сперва в ход пошёл мат, затем локти и кулаки. Как пишут на форумах, одной хозяюшке сломали нос. Самое удивительное, что без скидки сковорода стоила на 100 рублей дороже.

Владикавказ

5 сентября отличилась Республика Северная Осетия — Алания. Магазин объявил акцию "1 вещь = 1 рубль". Когда открыли дверь, хлынул поток покупателей. Люди смели и прилавки, и продавцов. Работники магазина в ужасе бежали. А женщины, ослеплённые желанием приобретения новой одежды, горстями хватали и тянули из корзин кофты, шорты и трусы. Одни рвали добычу у других. На призывы "не драться, не кусаться" дамы не реагировали.

Оренбург

В октябре 2018 года в Оренбурге сражались и женщины, и мужчины. Не чувствуя преград, они рвались к заветной витрине супермаркета. Там продавали сушилки для вещей. Раскладную доску с натянутыми нитками отпускали за 99 рублей. Люди жали друг на друга. Кричали на тех, кто лез без очереди, и локтями пробивались к заветному прилавку. Сложно понять, как возникает столь яростное желание купить сушилку для вещей.

Рязань

В Рязани в 2018 году мороженая курица стала яблоком раздора. Продавцы выкатили несколько поддонов застывших тушек по 79 рублей. Через пять минут поддон обступили старушки. Кольцо страждущих сжималось. Одни тащили курицу прямо в лотке. Другие набивали заранее припасённый пакет. Третьи кричали, силясь взять вожделенную добычу. Про вежливость все забыли. В толкучке правило "Главное не победа, а участие" не работает.

Санкт-Петербург

Благовоспитанность и хорошие манеры Северной столицы взяли отпуск как раз в феврале 2017 года. Иначе как объяснить, что в местном гипермаркете случилась эпичная битва за унитаз. Сантехнику продавали со скидкой 40%. И унитаз остался последний. Два покупателя решили за него сразиться. И на дуэль это не было похоже. Дерущихся любителей сантехники бросились разнимать сотрудники магазина. Кому достался унитаз, увы, неизвестно.