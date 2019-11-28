Дутые скидки. Как продавцы обманывают во время чёрной пятницы

Лайф собрал популярные схемы развода покупателей в чёрную пятницу, которая стартует в России 29 ноября 2019 года.

Есть несколько отработанных схем, которыми пользуются магазины техники, мебели и одежды: двойные ценники, распродажа некачественного товара, скидки на одни товары и повышение цен на другие или на услуги доставки. Только теперь эти методы используют и продуктовые вроде "Пятёрочки", "Дикси" и "Магнита". Как не попасться на удочку хитрых продавцов, разбирался Лайф.

Взлёт цен по-чёрному

Пользователь соцсети жалуется на форуме: пришёл с другом в магазин за ноутбуком накануне чёрной пятницы. Оказалось, товар подорожал в два раза, чтобы завтра продавцы могли сделать "беспрецедентные скидки".

Специалисты рекомендуют, прежде чем заказывать товары по акции, проверить цену на товар со скидкой в других магазинах. Товарам свойственно внезапно "дорожать" перед чёрной пятницей, так продавцы делают показные скидки.

Опытные покупатели советуют использовать специальные расширения для браузеров, которые помогают отслеживать динамику цен. Для AliExpress такое расширение называется AliExpress Tools.

Постоянный клиент магазина "Магнит" удивился, когда обнаружил, что цена на его любимую спаржу сначала увеличилась на 35 рублей, а во время чёрной пятницы снизилась на 40%.

Два ценника

Одна из классических уловок недобросовестных продавцов — два ценника, наклеенные на один товар. Покупатель справедливо полагает, что ему пробьют товар по более низкой цене, а ему пробивают по более высокой, потому что кассир может специально считывать только более высокую цену.

Пользователь социальной сети "Пикабу" поделился историей своего знакомого, который работал продавцом-консультантом и клеил такие ценники. Зачастую продавцы не особо ломают голову над тем, чтобы скрыть обман, ведь покупателю лень думать.

Эксперты предупреждают, что в такой ситуации покупатель имеет полное право оплачивать товар по более низкой цене.

Электронная ловушка

Интернет-покупки — отдельная область риска для покупок. К каждой чёрной пятнице мошенники создают кучу фейковых сайтов, названия которых дублируют известные магазины. Они практикуют фишинг, то есть сбор конфиденциальных данных пользователя — логин, пароль, данные банковской карты. Другой вариант — взять предоплату и испариться.

Особенно внимательными нужно быть с интернет-покупками, говорят эксперты. К чёрной пятнице в Сети появляется множество поддельных сайтов, название которых так или иначе совпадает с названиями известных магазинов. "Есть риски, что на таких сайтах своруют данные пользователя (логины, пароли, данные банковских карт) либо просто возьмут предоплату за товар и исчезнут", — рассказал Юрий Вопилов.

Дьявол кроется в деталях

Часто возле наименования товара ставят маленькую звёздочку, а её значение расшифровывается очень мелким шрифтов. Нюанс же может быть весомым: "Возврату не подлежит" или "Особые условия доставки". Это и может стать сюрпризом. Либо переплатите за услугу, либо не сможете вернуть некачественную вещь.

Техника безопасности

Цена и бренд. Низкая стоимость товара в сочетании с неизвестным названием магазина должна настораживать. Вполне возможно, что продают контрафакт. Нужно узнать у продавца, есть ли в наличии документы, подтверждающие соответствие товара минимальным требованиям безопасности.

Цена и доставка. Всегда уточняйте стоимость доставки. Она может для продавца "компенсировать" низкую цену товара.

Информация о продавце. Добросовестный продавец не станет скрывать данные о себе: юридический и фактический адрес, ОГРН и ОГРНИП, фамилию, имя и отчество.

Возврат. Некоторые продавцы будут говорить, что возврат не распространяется на акцию. На самом деле — распространяется. При нарушении сроков вы имеете право требовать, чтобы вам вернули деньги в течение десяти дней с момента подачи вашей заявки.

Сайты. Не пользуйтесь неизвестными или вызывающими подозрение сайтами. Они зачастую мимикрируют под известные бренды, а на самом деле их цель — выманивание персональных данных, то есть фишинг.

По мнению генерального директора компании по выявлению и борьбе с контрафактной продукцией Юрия Вопилова, чёрная пятница даёт возможность реально сэкономить, но при этом недобросовестные продавцы используют грубые, но действенные приёмы, которые снижают бдительность покупателя.