Экс-глава ФМС стал помощником полпреда в ЦФО

Бывший директор расформированной миграционной службы России Константин Ромодановский стал помощником полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.

Руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно назначил экс-главу ФМС Константина Ромодановского на должность помощника полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. Соответствующий документ о назначении был подписан 14 июня 2017 года (есть в распоряжении Лайфа).

В документе о назначении Ромодановского помощником президентского полпреда в ЦФО РФ Александра Беглова также говорится, что Ромодановский назначен на должность "с установлением срока испытания продолжительностью три месяца".

Напомним, что 11 августа 2016 года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении Константина Ромодановского от должности руководителя Федеральной миграционной службы из-за упразднения ведомства в связи с указом президента Владимира Путина от 5 апреля 2016 года о переходе ФМС и ФСКН РФ в подчинение Министерства внутренних дел РФ.

По мнению юриста Ильи Алексеева, скорее всего, формулировкой о трёх месяцах испытательного срока Ромодановского никто не хотел обидеть.

— Испытательный срок устанавливается работодателем по своему усмотрению, так гласит статья 71 Трудового кодекса. В Администрации Президента есть такие правила — устанавливать трёхмесячный испытательный срок для всех, поступающих впервые на работу, без исключения.

Однако знакомый с ситуацией источник Лайфа утверждает, что долгое трудоустройство для Ромодановского и достаточно низкая для него должность — помощник полпреда президента, да ещё и с испытательным сроком, — может быть связана с недоверием к личности генерал-полковника во властных структурах.

— Константину Олеговичу не могут забыть скандальную историю с выделением из бюджета РФ социальной выплаты 22,1 млн рублей на приобретение жилого помещения площадью 90 кв. м своей секретарше — Екатерине Хороших. Приказ подписан Ромодановским был незадолго до появления президентского указа от 5 апреля 2016 года о ликвидации ФМС РФ и передаче её функций МВД РФ, — рассказывает источник Лайфа.

В самом полпредстве президента РФ в ЦФО назначение Константина Ромодановского официально не комментируют.

— Да мы пока у себя в полпредстве Константина Олеговича не видели, — заявил Лайфу источник в аппарате полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. — О назначении слышали, да и всё. Шеф наш — Александр Дмитриевич Беглов — встречался на днях с Константином Олеговичем.

Однако, по его словам, чем конкретно будет заниматься генерал-полковник в полпредстве, не очень ясно, так как за связь с правоохранительными органами и специальными службами в аппарате Беглова отвечает его помощник, генерал-лейтенант милиции в отставке Георгий Бурцев.

Не удалось Лайфу получить оперативный комментарий и у Константина Ромодановского. Он был недоступен для комментариев.