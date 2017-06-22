Дедушка "пьяного мальчика": Это нечистая сила какая-то

По словам дедушки Николая Шимко, шестилетнего мальчика, вокруг смерти которого развернулся скандал, алкоголь попасть в организм ребёнка при жизни не мог.

Я не понимаю, откуда появились эти результаты экспертизы, заявил Лайфу дедушка мальчика Николай Шимко, живущий в городе Балашово Саратовской области и приезжающий иногда нянчить внуков в Балашиху.

По его словам, он гулял с внуком 23 апреля 2017 в Балашихе. На прогулке мальчик был под контролем.

Николай Шимко, отвечая на вопрос Лайфа, а не мог ли Алеша что-то схватить на улице и съесть или выпить что-то, в чём мог содержаться спирт, заявил, что всё было под контролем.

— Это исключено. Всё странно, странно очень. Это нечистая сила какая-то, — заявил Лайфу Николай Шимко.

Между тем повторная экспертиза образцов крови сбитого в Балашихе шестилетнего Алёши Шимко показала наличие алкоголя, об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев. При этом он отметил, что "не вправе озвучивать" её результаты.

Напомним, что 20 июня 2017 года скандальную аварию впервые прокомментировал глава МВД России Владимир Колокольцев. Он сообщил, что держит расследование, которое ведётся по ч. 3 ст. 264 УК РФ в отношении жительницы Балашихи Ольги Алисовой, на личном контроле.

23 апреля 2017 года Алисова, управляя автомобилем "Хёндэ-Солярис",

сбила шестилетнего Алёшу Шимко, после чего он скончался. По результатам экспертизы было установлено, что в крови ребёнка обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения.

В подмосковном управлении СК РФ отмечают, что подозрения в халатности могут снять и с судмедэксперта Михаила Клейменова, который выявил в крови погибшего 2,7 промилле алкоголя. Исследование подтвердило выводы первой экспертизы, которая выявила в крови погибшего большую концентрацию алкоголя.

В то же время отец мальчика Роман Шимко уверен, что при проведении первого исследования эксперты могли вколоть спирт непосредственно в печень ребёнка.

— В заключении экспертизы указано, что дыхательные пути не обожжены, слизистая языка не обожжена и даже в моче нет алкоголя, при этом в крови он откуда-то взялся. Думаю, что его намеренно вкололи в печень, — утверждает он.