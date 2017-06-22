Дедушка "пьяного мальчика": Это нечистая сила какая-то

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Дедушка "пьяного мальчика": Это нечистая сила какая-то

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Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

По словам дедушки Николая Шимко, шестилетнего мальчика, вокруг смерти которого развернулся скандал, алкоголь попасть в организм ребёнка при жизни не мог.

Я не понимаю, откуда появились эти результаты экспертизы, заявил Лайфу дедушка мальчика Николай Шимко, живущий в городе Балашово Саратовской области и приезжающий иногда нянчить внуков в Балашиху.

<p>Алёша Шимко с дедушкой. Фото: © Mash</p>

По его словам, он гулял с внуком 23 апреля 2017 в Балашихе. На прогулке мальчик был под контролем.

Николай Шимко, отвечая на вопрос Лайфа, а не мог ли Алеша что-то схватить на улице и съесть или выпить что-то, в чём мог содержаться спирт, заявил, что всё было под контролем.

— Это исключено. Всё странно, странно очень. Это нечистая сила какая-то, — заявил Лайфу Николай Шимко.

Между тем повторная экспертиза образцов крови сбитого в Балашихе шестилетнего Алёши Шимко показала наличие алкоголя, об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев. При этом он отметил, что "не вправе озвучивать" её результаты.

<p>Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.</p><p>Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев</p>

Напомним, что 20 июня 2017 года скандальную аварию впервые прокомментировал глава МВД России Владимир Колокольцев. Он сообщил, что держит расследование, которое ведётся по ч. 3 ст. 264 УК РФ в отношении жительницы Балашихи Ольги Алисовой, на личном контроле.

23 апреля 2017 года Алисова, управляя автомобилем "Хёндэ-Солярис",

сбила шестилетнего Алёшу Шимко, после чего он скончался. По результатам экспертизы было установлено, что в крови ребёнка обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения.

<p>Ольга Алисова. Фото: © <a href="https://vk.com/breakingmash?w=wall-112510789_42116" target="_blank">Mash</a></p>

В подмосковном управлении СК РФ отмечают, что подозрения в халатности могут снять и с судмедэксперта Михаила Клейменова, который выявил в крови погибшего 2,7 промилле алкоголя. Исследование подтвердило выводы первой экспертизы, которая выявила в крови погибшего большую концентрацию алкоголя.

В то же время отец мальчика Роман Шимко уверен, что при проведении первого исследования эксперты могли вколоть спирт непосредственно в печень ребёнка.

— В заключении экспертизы указано, что дыхательные пути не обожжены, слизистая языка не обожжена и даже в моче нет алкоголя, при этом в крови он откуда-то взялся. Думаю, что его намеренно вкололи в печень, — утверждает он.

Автор:
Александр Раскин
АР
Александр Раскин
Соавторы:
Ольга  Чурсина
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