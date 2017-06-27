Владельцев "Флирта" признали виновными в организации борделей

Симоновский районный суд Москвы признал издателей журнала "Флирт" Дмитрия Зябливцева и Станиславу Казакову виновными в организации проституции.

По данным следствия, владелец журнала "Флирт" Дмитрий Зябливцев и его супруга — главный редактор издания Станислава Казакова, на страницах журнала и на его сайте публикуя объявления с телефонами и фотографиями девушек, не только рекламировали, но и организовывали интимные услуги.

Печатная версия "Флирта" с 2012 года раздавалась на улицах Москвы, журналы также подкладывали под автомобильные дворники. К распространению издания зачастую привлекались выходцы из Африки и Средней Азии. В июне 2015 года издателей и ещё 35 диспетчеров, принимавших звонки клиентов, задержали по подозрению в организации проституции.

Следователи выяснили, что в журнале не просто рекламировали интим-услуги, там был организован настоящий интим-бизнес, на котором владелец "Флирта" заработал 68 миллионов рублей.

Ещё в 2012 году по просьбе "Лиги безопасного Интернета" Роскомнадзор пытался закрыть журнал. Однако после отзыва лицензии у "Флирта в большом городе" в декабре 2013 года появились "Флиртим" и "Флирт мини". Тогда представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил: "Это издание — словно гидра, у которой отрастают новые и новые головы, и одних наших полномочий, чтобы его закрыть, недостаточно. Остановить выпуск журнала может только заведение уголовного дела в отношении издателей. Ведь в случае его очередного закрытия появится новый клон".

Но всё изменилось в апреле 2015 года, когда у Роскомнадзора появилась поддержка. Активисты "Молодой гвардии "Единой России" обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву с письмом, в котором просили обратить внимание на деятельность журналов "Флиртим" и "Флирт мини" и проверить издателей по факту возможной организации занятий проституцией.

— Поручение заняться издателями журналов мы от руководства получили в мае 2015 года. Месяц ушёл на сбор необходимой оперативной информации в Москве, Петербурге и Ленинградской области, — рассказывал летом 2015 года Лайфу сотрудник МВД РФ. — После того как были установлены фамилии подозреваемых, адреса офисов, была проведена операция.

По информации Лайфа, Станислава Казакова стала учредителем двух журналов — "Флиртим" и "Флирт мини" — в конце 2013 года. До этого учредителем других "Флиртов" — "New! Флирт и знакомства" и "Флирт, романтика и любовь!", которые были закрыты Роскомнадзором ещё в 2012 году, — была Анастасия Зяблицева, сестра мужа Казаковой Дмитрия Зяблицева.

По данным следствия, идея с изданием "Флиртов" принадлежит Дмитрию Зяблицеву. Именно на него оформлена фирма "Лира и компания", которая нанимала распространителей журнала. Юридический адрес "Лиры" совпадает с пропиской "Флиртов". Фактически же "Лира" занимает офис в самом центре Москвы, на 2-й Тверской-Ямской. Именно в этом офисе нанимали распространителей журналов и менеджеров, которые должны были следить за их работой. Распространители журналов у станций метро получали за час работы около 200 рублей.

Как выяснили следователи, основной доход издатели журнала получали от рекламы московских проституток, которая размещалась как в бумажной версии, так и на сайте. Указанные в объявлениях телефоны являлись "дежурными", по которым сотрудницы контакт-центров принимали заказы.

По данным МВД, в России работают 150–500 тысяч жриц любви, в Москве их 15–30 тысяч. Ежегодно за занятие проституцией в целом по стране привлекается около 10 тысяч человек.