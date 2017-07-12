Адвокаты: На обвиняемую в гибели "пьяного мальчика" оказывают давление

Наталья Куракина, адвокат 31-летней Ольги Алисовой, сбившей насмерть во дворе дома в Балашихе 6-летнего Алёшу Шимко, в крови которого эксперты нашли 2,7 промилле алкоголя, утверждает, что на её подзащитную оказывают давление.

— Я лично видела, как 11 июля 2017 года следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД РФ по Московской области выходил из здания изолятора временного содержания — ИВС города Балашихи, в котором по решению суда с 6 июля 2017 года содержится Ольга, — рассказала Лайфу защитник.

— Я расцениваю все эти походы следователя к Алисовой в ИВС в моё отсутствие как давление на мою подзащитную. По-другому я эти действия полицейского расценить не могу. Это нарушение закона, — возмущается Куракина.

В тоже время у защитницы Ольги Алисовой сейчас нет информации, что её условия содержания в ИВС плохие.

— У Ольги всё в порядке. Она у нас не барыня. Она девушка сильная, всё выдержит, — рассказывает адвокат.

Адвокат заявила Лайфу, что следствие, которое проводит специализированный отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД РФ по Московской области, ведётся с огромным количеством нарушений.

— О том, что Ольга Алисова ехала по двору, где было совершено ДТП, с превышением скорости, следователи сделали вывод только на основании данных свидетелей, которые видели сам момент ДТП. Но как можно спустя 1,5 месяца после самого события давать объективные показания, на основании которых будет решаться, виновен человек или нет? — рассказывает Лайфу Наталья Куракина. — Всё это искажает реальность.

По словам Натальи Куракиной, пока она обжаловала в Мособлсуде решение Железнодорожного городского суда об аресте её подзащитной.

— Я надеюсь на понимание и объективность суда, так как мою подзащитную арестовали незаконно. Полицейские просто в свою пользу толкуют статьи УПК, где говорится о содержании обвиняемых в преступлении под подпиской о невыезде, — утверждает Лайфу Куракина. — В УПК не сказано, что находящийся под подпиской не имеет право менять место жительства. Но суд принял сторону следствия и арестовал Ольгу.

В то же время следствие по уголовному делу о гибели шестилетнего Алёши Шимко, в котором Ольга Алисова себя виновной не признаёт, продлено до 16 сентября 2017 года.

Напомним, что трагедия, в результате которой погиб шестилетний Алёша Шимко, произошла вечером 23 апреля у дома № 39 в микрорайоне Павлино подмосковного города Балашиха.

Ольга Алисова, управляя автомобилем Hyundai Solaris, сбила Алёшу, в результате чего мальчик погиб.

Следствие утверждает, что в момент наезда женщина говорила по мобильному телефону и ехала со скоростью более 20 километров в час.

Скандал разразился после того, как в крови у погибшего мальчика экспертиза зафиксировала 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитым 100–200 граммам водки.

Ольга Алисова обвиняется по статье 264 УК РФ ч. 3 — "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Если суд признает её виновной, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Между тем повторная экспертиза образцов крови сбитого в Балашихе шестилетнего Алёши Шимко показала наличие алкоголя, об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев. При этом он отметил, что "не вправе озвучивать" её результаты.

Напомним, что 20 июня 2017 года скандальную аварию впервые прокомментировал глава МВД России Владимир Колокольцев. Он сообщил, что держит расследование в отношении жительницы Балашихи Ольги Алисовой на личном контроле.

В Подмосковном управлении СК РФ отмечают, что подозрения в халатности могут снять и с судмедэксперта Михаила Клейменова, который выявил в крови погибшего 2,7 промилле алкоголя. Исследование подтвердило выводы первой экспертизы, которая выявила в крови погибшего большую концентрацию алкоголя.

В то же время отец мальчика Роман Шимко уверен, что при проведении первого исследования эксперты могли вколоть спирт непосредственно в печень ребёнка:

— В заключении экспертизы указано, что дыхательные пути не обожжены, слизистая языка не обожжена и даже в моче нет алкоголя, при этом в крови он откуда-то взялся. Думаю, что его намеренно вкололи в печень.