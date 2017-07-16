Владельцев наградного оружия возьмут под жёсткий контроль

Росгвардия намерена ужесточить контроль за владельцами наградного оружия. Инспекторы службы проверят, правильно ли хранится оружие, и актуализируют базу наградных "стволов", чтобы выяснить, всем ли награждённым позволяет здоровье иметь оружие.

Стрельба ранним утром 11 июля в одной из комнат офисного центра на северо-востоке Москвы, расположенного на Алтуфьевском шоссе, заставила правоохранителей задуматься, как усилить контроль за владельцами не просто оружия, а боевого наградного, которым владеют бывшие и действующие сотрудники силовых структур. Проблема заключается в том, что они зачастую не горят желанием его регистрировать, поэтому никто не знает, как и где они его хранят и в каком состоянии используют.

По данным следствия, 11 июля 2017 года, в 9 утра в Москве в офис частного охранного предприятия, расположенного в доме № 27 по Алтуфьевскому шоссе, ворвался бывший сотрудник Центра спецназначения ГИБДД МВД РФ, полковник в отставке 51-летний Анатолий Соломахин. Из наградного пистолета Макарова он четыре раза выстрелил в генерального директора ЧОПа — 44-летнюю Ранию Невретдинову , после чего подошёл к ней и добил контрольным выстрелом в голову, а после этого уже застрелился сам.

Сейчас, спустя несколько дней после трагедии, известно, что Соломахин работал вместе с Невретдиновой в одном ЧОПе, где у них и случился "служебный" роман.

— Опрошенные нами сослуживцы погибших рассказали, что в последнее время отношения между Невретдиновой и Соломахиным разладились. Женщина ушла от полковника, что, видимо, и стало причиной трагедии, — предполагают в столичном управлении СК РФ.

В свою очередь, 11 же июля 2017 года начальник Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии Леонид Веденов заявил, что в ближайшее время его ведомство предложит правительству ужесточить контроль за владельцами оружия и ввести пожизненный запрет на выдачу лицензий на оружие для осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за любые правонарушения, совершённые в состоянии опьянения.

По словам источника Лайфа в Росгвардии, сейчас проверяется, как отставной полковник хранил свой наградной макаров, а также будет запрошена информация в Минздраве о том, не жаловался ли Соломахин на своё психическое здоровье.

По информации Лайфа, многие из награждённых просто не идут в отделы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и, таким образом, не попадают под контроль службы.

— Люди, не желая тратить время и, конечно, на оформление документов, прохождение медкомиссии и установку в квартире специального сейфа, как того требует закон, просто игнорируют правила и закон, — рассказывает источник Лайфа в Росгвардии.

Источник Лайфа в правоохранительных органах утверждает, что после инцидента со стрельбой из наградного макарова отставного полковника МВД РФ Соломатина инспекторы Управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии запросят у министерств и ведомств, имеющих право поощрять боевым оружием, списки награждённых, чтобы сравнить их с данными ведомства.

— Как только списки будут скорректированы, будет проведён поквартирный обход награждённых и будет проверено, как содержится оружие, — рассказывает собеседник Лайфа в Росгвардии.

Как отмечают в правоохранительных органах, с момента принятия парламентом в 1993 году закона "Об оружии" в стране наградное оружие получило около 14 тыс. человек. При этом в МВД отмечают, что это приблизительная цифра, так как многие награждённые нарушают 20-ю статью закона "Об оружии" и не регистрируют его в полиции.

— В прошлом, 2016 году подразделениями Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии было выдано разрешений на ношение и хранение наградного оружия на 1363 единицы. Примерно такое количество мы фиксируем ежегодно, — отмечает собеседник Лайфа в Росгвардии.

Награждать оружием могут только президент, премьер-министр и руководители государственных военизированных организаций, таких как Минобороны, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Федеральная служба охраны, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная таможенная служба и прокуратура.

По словам генерал-майора Веденова, в законе "Об оружии" есть норма, которая требует проверять претендентов на оружие на судимость, однако ограничение действует, только пока судимость не погашена.

— Мы считаем, что такая категория лиц должна быть навсегда лишена права на оружие, — говорит генерал. — Владельцы оружия обязаны подтверждать своё психическое здоровье раз в пять лет, но в течение этого периода порой возникает необходимость уточнить, по-прежнему ли гражданин в состоянии владеть оружием, — отмечает генерал-майор.

Как отмечает Веденов, в ряде случаев со стрельбой преступники "явно находились не в здравом уме", однако на психиатрическом учёте не состояли.

Стоит напомнить, что замдиректора Росгвардии Сергей Лебедев, отвечающий в службе за контроль по обороту оружия в стране, уже направлял в правительство предложение об ужесточении правила оборота гражданского оружия.

— Владельцы оружия должны будут давать разрешение Росгвардии получать медицинскую информацию о себе из медучреждений в течение пяти лет, пока действует лицензия. Однако сделать это можно будет только при письменном разрешении самого гражданина. Силовики хотят на протяжении всего действия лицензии быть в курсе, не стал ли человек алкоголиком, наркоманом или психически больным, — сообщал тогда Лебедев.

С представителем Росгвардии по вопросу ужесточения контроля за владельцами оружия и введения пожизненного запрета на выдачу лицензий на оружие согласен и председатель Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Александр Ратников.

— Здорового человека не должно это смущать. Я здесь вреда никакого не вижу, — говорит Ратников. — На практике это должно выглядеть так: нарколог создаст базу тех, у кого есть оружие. И, если кто-то из них засветился у него на приёме, он просто снимает трубочку и звонит [в Росгвардию]. Вот, мол, ребят, у этого товарища надо изымать оружие.

Кроме того, по словам Ратникова, стоит усилить контроль за тем, как хранят оружие его владельцы. Многих инцидентов можно было бы избежать, если бы на даче оружие хранилось в сейфе. Но это уже вопрос к контролирующим органам, таким как Росгвардия.

— Скорее всего, правительство поддержит предложения Росгвардии об ужесточении контроля за владельцами орудия. Уж слишком резонансными оказались последние истории в Москве и Ростове-на-Дону, — считает психиатр-криминалист Михаил Виноградов.

По его словам, сейчас количество случаев применения оружия как одного из аргументов во время бытовых конфликтов связано с состоянием психического здоровья у граждан.

— Просто так выхватить оружие и выстрелить из него не так-то просто, если ты не профессиональный военный и полицейский, — считает Виноградов. — У человека, решившегося на этот шаг, скорее всего, произошёл нервный срыв или стресс, в результате которого ему понадобилась "разрядка", которой стали выстрелы в своего оппонента.

Кроме того, по данным Лайфа, сейчас Росгвардия за 86 миллионов рублей создаёт автоматизированную межведомственную систему централизованного учёта оружия.

— Данная система учёта будет межведомственная. Её смогут использовать как сотрудники лицензионно-разрешительной системы Росгвардии, так и оперативники МВД РФ и других силовых ведомств. Именно в данную систему хотят обязать ведомства, от имени которого наградили человека, вносить его данные в базу, чтоб инспекторы Росгвардии могли уже сами отследить "награждённого" и взять его на контроль, — рассказывает источник Лайфа в ФСВНГ РФ.