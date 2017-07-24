Осуждённых распустят по домам. Но только тех, кто встал на путь исправления

Глава Минюста Александр Коновалов, по мнению правозащитников, подписал исторический приказ, позволяющий заключённым, которые, по данным руководства учреждений ФСИН, исправились и готовы к вольной жизни, "досиживать" свой срок за пределами тюремного забора.

— Осуждённые, отбывающие наказание в облегчённых условиях в исправительных колониях общего режима, в целях успешной социальной адаптации могут быть освобождены из-под стражи по постановлению начальника исправительной колонии за шесть месяцев до окончания срока наказания. Так прописано в приказе № 127 от 6 июля 2017 года министра юстиции РФ Александра Коновалова.

Согласно либеральному, как его называют уже правозащитники, 127-му приказу, благодаря послаблению тюремного режима, тысячи осуждённых, смогут дожидаться полного освобождения не в колониях, а в арендованных, правда, за свои собственные или родственников деньги квартирах, расположенных в тех же посёлках и городах, что и зоны.

Как, утверждают в Минюсте РФ, ограничения территории проживания на воле связано с тем, что осуждённый продолжает оставаться под надзором ФСИН и два раза утром и вечером должен отмечаться у инспекторов, он хоть и живёт уже на свободе, но продолжает работать на территории колонии.

Кроме того, в своём приказе глава Минюста РФ Александр Коновалов на усмотрение начальника колонии разрешает направить освобождённых из-под стражи осуждённых, но остающихся под присмотром сотрудников ФСИН, для работы на предприятия, расположенные за территорией тюрьмы.

— Разрешить работать за пределами исправительной колонии, но только под контролем сотрудников ФСИН, — утверждает в своём приказе глава Минюста РФ.

А вот "примерным" женщинам позволят не только снять жильё, но и проживать там вместе со своей семьёй — мужем и детьми.

В Минюсте РФ Лайфу так прокомментировали приказ главы ведомства Александра Коновалов — "Предполагается, что такие поблажки помогут человеку, годами находившемуся в изоляции от общества, постепенно влиться в свободную жизнь. Ведь одна из проблем для бывших заключённых в том, что они не могут найти себя на воле. И потому рано или поздно возвращаются в тюрьму".

По данным Лайфа, уже сентябре 2017 года, когда парламентарии вернутся из отпусков, во время осенней сессии, депутаты планируют рассмотреть законопроект, который смягчает участь тех осуждённых матерей, которым ещё несколько лет предстоит провести в заключении и которые не подпадают под правила приказа Минюста РФ 127.

Парламентарии рассмотрят поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, что, если у женщины есть дети до 14 лет, она имеет право на четыре отпуска в год по 15 суток каждый.

По словам же Юлии Басовой, зампреда Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, к 2021 году женщины-заключённые в России смогут совместно проживать в тюрьмах с детьми до трёх лет. Сейчас женщины с малолетними детьми направляются в 13 исправительных колоний, где есть дома ребёнка.

В тюремном ведомстве утверждают, что на 1 марта 2017 года за решёткой находилось более 626 тысяч человек, в том числе почти 49 тысяч женщин

В это число входят и приговорённые к лишению свободы, и арестованные в следственных изоляторах.

По словам заместителя министра юстиции России Алу Алханова, причиной рекордного снижения тюремного населения стали оптимизация уголовного законодательства и применение судами альтернативных мер пресечения и наказания. По данным Минюста, к примеру, в 2008 году в учреждениях ФСИН РФ, находилось 885 тысяч человек.

По словам члена экспертного совета при уполномоченном по правам человека РФ Валерия Борщёва, любая инициатива властей, направленная на гуманизацию системы наказания, должна приветствоваться.

— Если приказ главы Минюста РФ Александра Коновалова позволит людям, выходящим на свободу из мест заключения, подготовиться к новой жизни, то это же отличная инициатива, — считает правозащитник. При этом Борщёв убеждён, что благодаря инициативе Коновалова тысячи бывших осуждённых, смогут сохранить свои семьи и им будет легче найти работу, когда они окажутся на свободе.