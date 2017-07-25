Спецслужбы ищут следы пропавших алмазов в "дочке" "Алросы"

Чекисты искали в "Единой сбытовой организации Алроса — ЕСО" документы, которые помогли бы следователям найти организаторов аферы с подменой якутских алмазов в Гохране, а также очистить компанию от возможных теневых схем.

Ранним утром в понедельник сотрудники ФСБ РФ блокировали офис "Единой сбытовой организации Алроса — ЕСО", расположенный в Западном округе Москвы на улице 1812 года в доме № 14.

— Обыски стали продолжением оперативной работы, начатой сотрудниками ФСБ РФ в апреле 2017 года, в рамках расследования уголовного дела о подмене части алмазов из партии весом более 150 тыс. карат, переданной на сортировку в Гохран, — рассказывает Лайфу источник в правоохранительных органах Москвы.

Как утверждает источник Лайфа, знакомый с ходом расследования,

оперативники изымали документы в офисе компании, чтобы передать их следователям СК по Республике Якутия. Следователи попытаются выяснить, как и на каком этапе произошла подмена камней и кто из менеджеров "Алросы" или дочерних компаний мог быть причастен к происшествию.

Ещё в конце 2016 года с заявлением о подмене части алмазов из партии весом более 150 тыс. карат, переданной на сортировку в Гохран РФ, в Следственный комитет РФ по Республике Якутия обратилось руководство дочерней компании "Алроса" — "Севералмаз".

Представители "Севералмаза" сообщили следователям, что из партии, переданной на сортировку в Гохран РФ, пропали четыре драгоценных камня весом от 10,8 карата и более. Страховая стоимость алмазов оценивается более чем в $500 тыс. Предварительно известно, что камни подменили на аналоги худшего качества.

Обыски в "дочке" "Алросы" могут быть связаны с ещё одной причиной.

— Во время обысков в центральном офисе "Алросы" в апреле 2017 года и сейчас, в офисе "Алроса-ЕСО", оперативников ФСБ интересовали и документы, связанные с деятельностью команды бывшего гендиректора "Алроса" Андрея Жарко, руководившего компанией с апреля 2015-го по март 2017-го, — рассказали Лайфу источники в спецслужбах.

По информации собеседников Лайфа в правительстве, все следственные действия в "Алросе" и её дочерних структурах инициированы новым руководством компании, которую теперь возглавляет Сергей Иванов — сын экс-главы администрации президента Сергея Иванова.

— Сергей Сергеевич Иванов хочет через проверки спецслужб и расследование уголовных дел очистить компанию от тянувшегося за ней "шлейфа" непрозрачного бизнеса, — завили Лайфу собеседники в Минфине РФ, глава которого Антон Силуанов возглавляет наблюдательный совет "Алросы".

Чистая прибыль ПАО АК "Алроса" составила в I полугодии 2017 года 43,721 млрд рублей, что в 1,9 раза меньше результата аналогичного периода прошлого года — 82,751 млрд рублей.

Российская "Алроса" — крупнейшая в мире компания по объёмам добычи алмазов, — ведёт разведку и добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области и Африканского континента. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества — 33,02%, Республика Саха — Якутия — 25%, улусы (районы) Якутии — 8%, в свободном обращении в настоящий момент находится 33,98% компании.