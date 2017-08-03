В столичных тюрьмах ищут сообщников банды ГТА

Следователи будут выяснять, как особо опасным преступникам удалось подготовить побег, сидя в разных СИЗО Москвы, а одному из бандитов — приехать на суд с заточкой.

По информации Лайфа, сотрудники СК РФ начали проверку сотрудников трёх столичных СИЗО — "Матросская Тишина" (СИЗО №1), "Медведь" (СИЗО №4) и "Водник" (СИЗО №5). Именно из этих СИЗО членов печально известной банды ГТА доставили в Московский областной суд, в котором 1 августа 2017 года пятеро бандитов захватили в заложники двух конвоиров, разоружили их и устроили перестрелку со спецназом МВД.

— Следователям предстоит выяснить, как, находясь в разных СИЗО, пятеро бандитов (Холик Субхонов — он и организовал попытку побега, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов) смогли совершенно бесконтрольно со стороны оперативников общаться друг с другом по телефонам, а Субхонову — ещё и скрытно, предположительно, в подошве ботинка, пронести в суд заточку, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах Москвы.

Следователи уверены, что побег готовился заранее и не был спонтанным, а скоординировать свои действия преступники могли только по телефонам, общаясь из СИЗО, так как во время судебных заседаний все разговоры подсудимых записываются, а в конвойном помещении суда всех держат в одиночных так называемых бетонных боксах-стаканах, да и на процесс возят в разных автозаках.

— Надеемся, что выяснить все обстоятельства подготовки побега удастся у единственного из пятерых выживших бандитов — Зафарджона Гулямова, когда тот придёт в сознание, — рассказывает собеседник Лайфа из СК РФ. — У Гулямова множественные огнестрельные ранения. Он в реанимации Красногорской ЦРБ в тяжёлом состоянии.

Утром 2 августа в этой же больнице скончался второй раненный в перестрелке бандит Умар Хасанов. Ещё троих бандитов — Холика Субханова, брата организатора банды ГТА Убайдулло Субханова, убитого при задержании в ноябре 2014 года, Абдумукима Мамадчонова и Мирзомавлона Мирзошарипова, — уничтожили бойцы ОМОНа во время перестрелки в Мособлсуде.

Как утверждают источники Лайфа в СК РФ, после завершения доследственной проверки московского управления ФСИН по факту нарушений содержания подследственных в СИЗО, возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье 293 УК ("Халатность") в отношении руководства столичного ФСИН и начальства трёх столичных СИЗО.

Во ФСИН информацию о проведении доследственной проверки московского управления службы и трёх СИЗО пока не комментируют.

Напомним, во вторник днём в здании Московского областного суда произошёл настоящий бой: группа подсудимых из банды ГТА напала на конвоиров. В нарушение всех служебных инструкций пятерых особо опасных преступников, которым светит пожизненный срок, сопровождали всего двое конвоиров, одним из которых была женщина. Заседание закончилось примерно в 13:30.

Конвоиры вывели подсудимых из зала судебных заседаний, чтобы спустить их на лифте в камеры на цокольном этаже. Оттуда участников банды должен был забрать автозак и доставить их в СИЗО. Когда конвоиры завели участников банды в лифт и стали спускаться, преступники неожиданно напали на них и стали душить, отняв один автомат. В лифте есть специальная тревожная кнопка, которую успел нажать полицейский. Лифт остановился на третьем этаже, где к нему подбежали бойцы Росгвардии, которые охраняют здание Мособлсуда. Там завязалась перестрелка, во время которой трое бандитов были убиты, двое ранены. Один боец ОМОНа получил ранение.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов, а ГУ МВД России по Подмосковью будет проверять действия конвоя и выяснять, почему только двое полицейских отправились сопровождать пятерых опасных преступников.