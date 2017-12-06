Структуры Минобороны оставили без зарплаты рабочих космодрома Восточный

Следователи возбудили в отношении генерального директора ФГУП "Главное управление строительства дорог и аэродромов" Минобороны РФ Александра Морина уголовное дело за махинации с зарплатами рабочих космодрома Восточный на сумму более 73 миллионов рублей.

Главное следственное управление СК РФ про Москве возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 700 сотрудникам ЗАО "Аэропорты мосты дороги" (АМД), работавшим на строительстве космодрома Восточный, и неисполнению решения суда против гендиректора ФГУП "Главное управление строительства дорог и аэродромов" (ГУ СДА) Минобороны России Александра Морина.

По данным следствия, Морин более двух месяцев не выплачивал зарплаты сотрудникам ЗАО "АМД", с которым у ФГУП был заключён контракт на строительные работы на космодроме Восточный на сумму более 73 миллионов рублей.

Однако ЗАО "АМД" 21 августа 2017 года, не дожидаясь окончания расследования уголовного дела о невыплате зарплаты в отношении Александра Морина, подало иск в Девятый арбитражный апелляционный суд к ГУ СДА с требованием перечислить в пользу ЗАО "АМД" 73 млн рублей, и выиграло тяжбу. А 21 августа 2017 года постановление суда вступило в законную силу, поэтому до 1 октября 2017 года военные строители были обязаны выплатить долги.

Но, как выяснили следователи СК РФ по Москве, гендиректор ФГУП Минобороны Александр Морин не исполнил решение суда и в отношении него возбудили второе уголовное дело по статье 315 УК РФ ("Неисполнение решения суда").

— Гендиректор ФГУП "ГУ СДА" МО РФ умышленно принял меры, направленные на злостное неисполнение решения суда, создав для этого юридические и административные препятствия, не переведя на счета ЗАО "АМД" 73 400 364,38 рублей, — утверждают в ГСУ СК РФ по Москве.

Получить оперативный комментарий от Минобороны РФ о расследовании в отношении генерального директора ФГУП "ГУ СДА" Минобороны РФ Александра Морина уголовного дела за махинации с зарплатами рабочих космодрома Восточный на сумму более 73 миллионов рублей Лайфу не удалось.

Между тем собеседник Лайфа из центрального аппарата военного ведомства заявил, что официально Минобороны РФ действия правоохранительных органов до завершения расследования не комментирует.

Если суд признает Александра Морина виновным в невыплате заработной платы и неисполнении решения суда, то гендиректор ФГУП Минобороны РФ может отправиться за решётку на два года и выплатить государству штраф в сумме несколько миллионов рублей.

По данным СК РФ, в 2012 году появились первые сведения о задержках выплаты зарплат рабочим организаций-подрядчиков строительства космодрома, а также о возможном срыве сроков строительства. В апреле того же года в Генпрокуратуре РФ была образована межведомственная рабочая группа по обеспечению соблюдения законодательства при строительстве Восточного.

По данным прокуратуры, возбуждено 36 уголовных дел о нарушениях при строительстве космодрома Восточный. К ответственности привлечены уже более 250 должностных лиц. Добровольно возмещено около 800 млн рублей.

Так, 5 декабря 2017 года Центральный районный суд Новосибирска приговорил руководителя ООО "СМ и ПНП "Сиборггаз" Юрия Калатушкина к трём годам лишения свободы условно и штрафу в 270 тыс. рублей за хищение более 7 млн рублей при поставках оборудования на строящийся космодром Восточный.

По данным следствия, Калатушкин в 2015 году, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, заключил с ФГУП "ГВСУ № 9" два договора на поставку на строящийся космодром Восточный электропечей и оборудования для изготовления трубопроводов охлаждения спутников и космических аппаратов системы ГЛОНАСС. Однако, получив в качестве аванса от ФГУП "ГВСУ № 9" 7,1 млн рублей", взятые на себя обязательства, исполнять не стал.

В феврале 2017 года Симоновский районный суд Москвы приговорил гендиректора ООО "ВИП-Стройинжиниринг" Вадима Митрякова к четырём годам колонии общего режима в рамках дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный.

Следователи выяснили, что Вадим Митряков, действуя в составе организованной группы, в период с сентября 2013 года по июнь 2015 года представил во ФГУП "Спецстройтехнологии" подложные документы, позволившие выиграть конкурс на строительство жилых домов на космодроме Восточный.

Как установили сыщики, после этого ООО "ВИП-Стройинжиниринг" заключила договоры подряда для создания видимости выполнения работ на сумму свыше 562 миллионов рублей. Оставшиеся денежные средства в размере 1,3 миллиарда рублей были похищены и легализованы.

В сентябре 2016 года Благовещенский городской суд приговорил гендиректора фирмы "Добрострой" Олега Родионова к трём с половиной годам колонии общего режима за хищение 1,7 млн рублей при строительстве космодрома Восточный.

Во время судебного следствия было установлено, что в июле 2013 года "Добрострой" заключил с ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ на космодроме Восточный.

Согласно договору "Добрострой" за 15,1 млн рублей должен был создать на космодроме промышленно строительно-эксплуатационную базу. Когда в октябре 2013 года Родионов получил от ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" первый транш — 1,7 млн рублей, — он эти деньги похитил, утверждают в СК РФ.

Год назад, в декабре 2016 года, Мещанский суд Москвы приговорил к четырём годам колонии бывшего гендиректора компании "Стройконструкция С" Анатолия Рязанова, который признал вину по делу о хищении 1,1 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный.

По версии следствия, в 2012–2013 годах фирма, которую возглавлял Рязанов, осуществляла поставки металлоконструкций для строительства объектов космодрома Восточный по завышенным ценам.

Эксперты выяснили, что реальные затраты на металлоконструкции, которые поставлял Рязанов, составили около 600 миллионов рублей. А гендиректор "Стройконструкции С" совместно с четырьмя соучастниками растратил "на поставку металлоконструкций" 1,1 млрд рублей.

Между тем в аппарате Дмитрия Рогозина отметили, что из выделенных на строительство Восточного почти 190 млрд рублей десятки миллиардов были разворованы.