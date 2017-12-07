Владельцев оружия возьмут под медицинский контроль

Руководство Росгвардии подготовило законопроект, ужесточающий контроль за владельцами оружия, а также новый регламент в сфере оборота гражданского оружия. Эксперты связывают законодательные инициативы Росгвардии с всплеском в последние месяцы преступлений с применением оружия в стране.

Как стало известно Лайфу, замдиректора Росгвардии Сергей Лебедев обратился в Правительство РФ и Генпрокуратуру РФ с предложением дополнить действующий сейчас федеральный закон "Об оружии" в части оборота гражданского оружия. Генерал хочет ввести ряд ограничений для владельцев оружия, связанных с правилами его ношения, применения, продажей и медицинского контроля человека, которому выдана лицензия. Силовики хотят на протяжении всего действия разрешения на владение оружия быть в курсе, не стал ли человек алкоголиком, наркоманом или психически больным.

Если эксперты аппарата правительства и Генеральной прокуратуры РФ поддержат инициативу генерал-полковника Сергея Лебедева, то в законе появится определение — "ограничения действий для владельцев огнестрельного оружия ограниченного поражения" (ОООП). К ним относят пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия.

— Сейчас в законе "Об оружии" в статье 6 в пункте 5 есть только понятие "ограничения действий для владельцев огнестрельного гражданского оружия" при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, — говорит собеседник Лайфа в Росгвардии. А теперь сюда включат и ОООП.

Кроме того, ношение данного типа оружия будет запрещено гражданам, если они находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Росгвардия ещё предлагает установить запрет на продажу и дарение списанного оружия гражданам РФ, не имеющим лицензии на коллекционирование данного типа оружия.

— Дело в том, что сейчас данный вид приобретения оружия не требует лицензирования в правоохранительных органах, — говорит юрист Роман Вернега.

Однако самым революционным предложением Росгвардии в законодательстве оборота гражданского оружия юристы считают идею узаконить право гвардейцев получать медицинскую информацию о состоянии владельца "ствола".

Однако сделать это можно будет только при письменном разрешении самого гражданина. Силовики хотят на протяжении всего действия лицензии быть в курсе, не стал ли человек алкоголиком, наркоманом или психически больным.

Согласно законопроекту, гражданин РФ при получении лицензии на оружие предоставляет в [Росгвардию] письменное согласие на предоставление медицинскими организациями сведений о постановке его на учёт по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании.

Согласие будет актуальным на весь период действия лицензий или разрешений, то есть в большинстве случаев на протяжении пяти лет. Такой документ даст возможность гвардейцам сколько угодно раз за эти годы запросить сведения у врачей. Если человек не принесёт бумажку со своим разрешением, в лицензии ему автоматически откажут.

Сейчас, когда человек обращается за лицензией на оружие, он самостоятельно приносит справки о том, что не состоит на учёте у психиатра или нарколога. Ему выдают лицензию, и больше никаких проверок по нему не проводят. Однако Росгвардии не нравится такое положение дел. Практика показывает, что уже после получения лицензии человек может заболеть, стать алкоголиком или наркоманом. Например, в сентябре 2016-го прокуратуре пришлось через суд добиваться изъятия пистолета у психически больного жителя Люберец. Ему выдавали оружие, когда он ещё был здоров.

Кроме того, по данным статистики Верховного суда РФ, в 2016 году хулиганство с применением оружия совершили 694 человека, из которых 458 находились в состоянии опьянения.

В Росгвардии отмечают, что учитывая то, что всего в 2016 году за хулиганство было осуждено 984 человека, можно сделать вывод о том, что практически половина всех преступлений была совершена с применением оружия и в состоянии опьянения.

Эксперты оправдывают эти меры.

— История с Сергеем Егоровым, расстрелявшим 3 июня 2017 года из автоматической винтовки "Сайга" девять человек, только подтверждает необходимость одобрения инициативы замдиректора Росгвардии Сергея Лебедева, — считает юрист Александр Островский.

С юристом согласен и председатель Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Александр Ратников.

— Здорового человека не должно это смущать. Я здесь вреда никакого не вижу, — говорит Ратников. — На практике это должно выглядеть так: нарколог создаст базу тех, у кого есть оружие. И если кто-то из них засветился у него на приёме, он просто снимает трубочку и звонит [в Росгвардию]. Вот, мол, ребят, у этого товарища надо изымать оружие.

Как пояснили Лайфу в Росгвардии, провести внеплановые проверки, как хранят оружие его владельцы и нет ли сбоев в работе медицинских комиссий, отвечающих за состояние здоровья лицензиатов, распорядился 4 июля 2017 года глава ФСВНГ генерал армии Виктор Золотов.

— Уж слишком резонансной оказалась история в деревне Редькино Тверской области, где вечером 3 июня 2017 года 45-летний электрик из Москвы Сергей Егоров из автоматической винтовки "Сайга" расстрелял девять человек, — рассказал Лайфу собеседник из Росгвардии. — Сейчас во всех регионах России начнутся профилактические мероприятия по выявлению и лечению психологически неуравновешенных граждан и контроль за тем, как они проходят медосмотры при получении лицензии на оружие.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов считает, что сейчас количество случаев применения оружия как один из аргументов во время бытовых конфликтов связанно с состоянием психического здоровья граждан.

— Просто так выхватить оружие и выстрелить из него не так-то просто, если ты не профессиональный военный и полицейский, — считает Виноградов. — У человека, решившегося на этот шаг, скорее всего, произошёл нервный срыв или стресс, в результате которого ему понадобилась разрядка.

По данным лицензионно-разрешительного управления Росгвардии, в России сейчас насчитывается более 4,5 млн человек, у которых на руках порядка 7,3 млн единиц оружия: 7 млн единиц — это гражданское, 150 тыс. — боевое стрелковое, 94 тыс. — служебное и около 3 тыс. единиц — холодное оружие.

Поступивший на обсуждение в Правительство РФ законопроект об изменения закона "Об оружии" в Росгвардии не комментируют.