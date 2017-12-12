Правозащитникам отказали в особом статусе

Минюст не поддержал парламентский законопроект о внесении изменений в ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания" в части наделения правозащитников особым статусом.

В Минюсте изучили предложения депутатов Госдумы РФ Сергея Каргинова, Ивана Сухарева, Ивана Абрамова и Владимира Сысоева о внесении изменений в ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания" в части наделения правозащитников особым статусом. По предложению депутатов, дело в отношении члена ОНК можно возбудить только с согласия руководителя регионального СК РФ.

Также данным законопроектом парламентарии хотели запретить привлечение члена общественной наблюдательной комиссии к административной ответственности без согласия городского, районного и областного прокурора.

Однако, изучив доводы парламентариев, замминистра юстиции Вадим Фёдоров в официальном отзыве на законопроект о внесении изменений в ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" отметил, что установление особого порядка привлечения члена OHK к уголовной и административной ответственности потребует внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и в Кодекс РФ по делам об административных правонарушениях.

По словам чиновника Минюста РФ, данные изменения не относятся к регулированию закона "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания".

— Законопроект требует доработки, — считает Фёдоров.

В ОНК Москвы не комментируют отзыв Минюста РФ на законопроект депутатов Госдумы, предложивших наделить правозащитников особым статусом при возбуждении в отношении них уголовного дела.

По мнению юриста Ильи Алексеева, "молчание" правозащитного сообщества на отрицательный отзыв Минюста может быть связанно с арестом члена столичной ОНК Дениса Набиуллина, который, по данным следствия, пытался через посредника получить от находящегося в СИЗО экс-руководителя ООО "МГКЮ "Защита" Дионисия Золотова 29 млн рублей, чтобы организовать его освобождение из одного из СИЗО Москвы, но своих обязательств выполнять не собирался.

В минувшую субботу Пресненский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР, на два месяца отправив в СИЗО правозащитника Дениса Набиуллина.

Он был задержан сотрудниками ФСБ 6 декабря в кафе "Кофемания" на Большой Никитской улице. По версии силовиков, он должен был встретиться с представителем экс-руководителя ООО "МГКЮ "Защита" Дионисием Золотовым и получить от него деньги — 29 млн рублей.

По версии следствия, правозащитник осенью этого года часто бывал у Дионисия Золотова в СИЗО, проверяя, нарушаются или нет права заключённого. Тогда Денис Набиуллин и обещал посодействовать его освобождению.

Правозащитник обещал направить Золотова на медицинское освидетельствование, а по итогам перевести его под домашний арест или подписку о невыезде.

По словам защитника Фёдора Аксененко, задержание его клиента Дениса Набиуллина связано с его активной правозащитной деятельностью.