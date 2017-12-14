Хочешь заработать? МВД берёт под контроль премии для стукачей

Подчинённые генерала полиции Владимира Колокольцева разработали порядок выплаты вознаграждения гражданам за помощь в раскрытии преступлений и задержании преступников. На этом можно будет заработать от 500 тысяч рублей до 10 млн рублей.

МВД России подготовило законопроект о вознаграждении граждан, которые помогают в раскрытии преступлений. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Ведомство разместило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов пояснительную записку к проекту приказа "Об утверждении Положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших".

Авторы документа отмечают, что целью разработки проекта приказа является реализация мер, предусмотренных законом "О полиции" и законом "Об оперативно-разыскной деятельности" в части получения вознаграждения лицами за оказание помощи в раскрытии преступления или установление лиц, их совершивших.

По данным Лайфа, курировать приказ главы МВД РФ Владимира Колокольцева будет его заместитель — генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин, отвечающий за "криминальный блок" в министерстве, и один из инициаторов приказа — начальник Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД РФ генерал-лейтенант Василий Голованов.

— Идея прописать регламент финансового стимулирования граждан за оказание содействия полиции в розыске и задержанию преступников принадлежит "сыскарям", работавшим с Владимиром Колокольцевым ещё в столичном уголовном розыске в 80-е годы — генералам Ваничкину и Голованову, — рассказывает источник Лайфа в МВД РФ.

Согласно проекту приказа, текст которого есть в распоряжении Лайфа, МВД РФ будет официально объявлять через Интернет и СМИ информацию о разыскиваемом преступнике и сообщать денежную сумму, которую готово выплатить гражданину за помощь в раскрытии преступлений и задержании преступника.

— Решение об объявлении вознаграждения принимают глава МВД РФ или его первый заместитель, как и устанавливает размер суммы вознаграждения, — говорится в приказе Владимира Колокольцева.

Решение о выплате вознаграждения гражданину, оказавшему помощь полиции, руководство МВД РФ принимает после того, как задержанному злодею, за розыск которого было объявлено вознаграждение, следователями было предъявлено обвинение.

В приказе главы МВД говорится, что выплата до 500 тысяч рублей добровольному помощнику полиции выплачивается по решению начальника регионального управления, до 3 млн рублей — по решению первого заместителя главы ведомства генерал-полковника Александра Горового, а сумма свыше 3 млн рублей — по решению лично генерала полиции, главы МВД Владимира Колокольцева.

— Сумма выплаты за помощь в задержании преступника может достигать и 10 млн рублей. Всё зависит от важности информации, которую предоставил следствию гражданин, для задержания преступника или раскрытия преступления, вызвавшего большой общественный резонанс, — утверждают в МВД РФ.

В МВД РФ рассказывают, что получить деньги за помощь полицейским добровольный помощник правоохранителей сможет на своё усмотрение — наличными деньгами или по безналичному расчёту. В этом случае деньги поступят на банковский счёт отличившегося гражданина.

— Однако в этом случае будет нарушена полная анонимность. Банк будет располагать информацией, что на счёт физического лица поступили деньги со счёта МВД РФ, — рассказывает Лайфу юрист Роман Вернега. — Это обстоятельство может поставить под угрозу жизнь информатора. Поэтому, скорее всего, добровольные помощники полиции будут охотнее получать деньги наличными.

Источник Лайфа рассказал, что данный приказ главы МВД РФ Владимира Колокольцева необходим больше самим полицейским, чем их добровольным помощникам.

— Просто сейчас, когда люди, увидев в Интернете информацию о разыскиваемом преступнике, идут в территориальный отдел и пишут заявление, что они знают, что он скрывается там-то. Его задерживают. А потом начинается куча согласований, где деньги взять, как выплачивать, кто будет ответственный. Всё это регулируется ещё советской системой делопроизводства, где очень много строится на "доверии".

— Часто деньги прилипали к рукам начальников, а информаторам доставались копейки вместо сумм, заявленных в разыскной информации. Например, 500 тысяч. Люди получали 100 тыс., а им говорили: "Извините, просто больше нет". А по документам все деньги якобы шли информатору, — рассказывает собеседник Лайфа, знакомый с ситуацией.

Данный приказ главы МВД чётко расписывает саму процедуру выдачи денег отличившемуся гражданину: строго под контролем руководителя регионального управления и начальника оперативной службы, куда обратился гражданин с информацией о разыскиваемом преступнике.

— В приказе чётко написано, что представляемая гражданами в целях получения вознаграждения информация о преступлении и о лицах, его совершивших, принимается, регистрируется в отделе полиции, куда он обратился, а после этого проверяется оперативниками, — рассказывают в МВД РФ. — Если информация подтверждается, начальник регионального управления полиции направляет документы в центральный аппарат МВД РФ и финансовый департамент, где все материалы проверяются и выносится решение о выплате. Чтобы исключить какие-то махинации при выплате денег, все процедуры будут контролироваться представителями УСБ и спецслужб.

Лайф направил запрос в МВД РФ с просьбой рассказать об уже выплаченных гражданам вознаграждениях за помощь в задержании находящихся в розыске преступников. В МВД РФ Лайфу заявили, что данная информация является конфиденциальной.

Комментируя инициативу главы ведомства Владимира Колокольцева о порядке премирования граждан за содействие в раскрытии преступлений и задержании преступников, в МВД РФ Лайфу сообщили, что решение о разработке приказа было принято на коллегии министерства в ноябре 2016 года.

В МВД РФ напомнили, что именно благодаря появившемуся в 2016 году на сайте МВД РФ списка 10 самых опасных разыскиваемых преступников России, за помощь в задержании которых объявили награду в один миллион рублей, летом 2017 года во Владимирской области был задержан Александр Шарапов — киллер ореховской ОПГ. Он 13 лет находился в федеральном розыске. Шарапова подозревают в совершении нескольких "тяжких и особо тяжких преступлений", среди которых есть и убийства.

По данным следствия, задержанный Александр Шарапов подозревается в нападении в июне 1997 года на предприятие "Орбитал ЛТД" на Гончарной улице в Москве, в ходе которого погибли трое сотрудников милиции, и убийстве одного из самых известных киллеров — Александра Солоника (Саши Македонского).

По данным Лайфа, ежегодно в среднем российские силовики тратят на оплату осведомителей 100 млн рублей.

Однако председатель профсоюза столичных полицейских Михаил Пашкин уверен, что в регионах будут списывать федеральные деньги якобы на выплату вознаграждения осведомителям, а на самом деле забирать себе.

В МВД РФ утверждают, что все деньги, которые будут выплачиваться за информацию о разыскиваемом преступнике, окажутся подконтрольны не только региональным руководителям, но и представителям финансового департамента МВД РФ и спецслужб.