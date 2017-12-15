Улюкаев может выйти на свободу по амнистии или здоровью

Осуждённый к восьми годам колонии строго режима экс-министр экономического развития будет дожидаться отправки в колонию в спецблоке СИЗО "Матросская Тишина".

По информации Лайфа, осуждённого сегодня за получении взятки в $2 млн экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева доставили под конвоем в ФКУ "Следственный изолятор № 1 ФСИН России" — это СИЗО "Матросская Тишина".

Спецблок, куда могут поместить Алексея Улюкаева, находится на территории обычного столичного СИЗО "Матросская Тишина". Это небольшая тюрьма, которая рассчитана всего на 120 человек. Это следственный изолятор особой категории — как и СИЗО "Лефортово", он находится в федеральном подчинении.

— Это же только пятый и шестой этажи главного административного корпуса матросски. Здесь всего 20 камер. В камерах чисто, как и во всех камерах этого СИЗО, туалеты отгорожены более-менее высокой полустенкой, там не параша, а нормальный унитаз, раковина, холодная и горячая вода. В душ водят без проблем, — вспоминает спецблок бывший сиделец, а сейчас адвокат Иван Миронов, один из обвиняемых в покушении на Анатолия Чубайса.

По словам собеседника Лайфа из УФСИН РФ по Москве, ФКУ "Следственный изолятор № 1 ФСИН России" можно назвать государством в государстве — он подчиняется напрямую главе ФСИН РФ Геннадию Корниенко. У спецблока есть своя охрана, как и в "Лефортово".

— Условия пребывания здесь более комфортные, чем в обычном изоляторе, — пояснил источник в УФСИН Москвы.

Все камеры двух- или четырёхместные. Все до одной отремонтированы. На полу линолеум, на стенах — жёлтые или бежевые обои. Санузел есть в каждой камере: всё выложено плиткой, установлены современные раковина и унитаз, есть и душ с горячей водой, а есть камеры, где установлены кондиционеры.

Во ФСИН точно не могут сейчас сказать, кто может оказаться соседом Алексея Улюкаева.

— Известно точно, что по действующим правилам поместить его могут только к заключённым, задержанным или осуждённым по той же или похожим статьям УК РФ, — рассказал источник Лайфа.

Соседями Алексея Улюкаева могут оказаться находящиеся в "Кремлёвском централе" (так спецблок "Матросской Тишины" между собой называют тюремщики) экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, обвиняемый в получении взяток, и его бывшие коллеги — экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин и Коми Вячеслав Гайзер.

Во ФСИН РФ напомнили, что данный спецблок "Матросской Тишины" задумывался специально для советской элиты и появился в 1985 году для содержания фигурантов так называемого хлопкового дела.

"Хлопковое дело" — собирательное название для серии уголовных дел об экономических и коррупционных злоупотреблениях в Узбекской ССР, расследование которых проводилось в конце 70–80-х годов. Дело вызвало большой общественный резонанс в СССР.

Фигурантов по указанному уголовному делу необходимо было содержать на период следствия и суда в строгой изоляции и под усиленным надзором, а также обеспечить их участие в проведении следственных действий.

В "Матросской Тишине" в разное время сидели известный криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик); члены ГКЧП (Олег Бакланов, Олег Шеин, экс-председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов, министр обороны СССР Дмитрий Язов, генерал армии Валентин Варенников); экс-министр атомной энергии Евгений Адамов; знаменитый киллер Александр Солоник; бывший глава отдела внутренней экономической безопасности в нефтяной компании "Юкос" Алексей Пичугин; бывший банкир, осуждённый за убийство первого заместителя председателя ЦБ России Андрея Козлова, Алексей Френкель.

Во ФСИН РФ не исключают, что Алексей Улюкаев может быть отправлен в СИЗО "Лефортово" (ФКУ "Следственный изолятор № 2 ФСИН России").

По словам собеседника Лайфа из УФСИН РФ по Москве, ФКУ "Следственный изолятор № 2 ФСИН России" подчиняется, как и спецблок "Матросская Тишина", напрямую главе ФСИН РФ Геннадию Корниенко.

— Однако сидеть в "Лефортово" с комфортом, как в спецблоке "Матросской Тишины", у экс-министра не получится. Там нет горячей воды, кондиционеров, да и конвоиры строгие, а соседом может оказаться и боевик ИГИЛ*, — говорит собеседник Лайфа из столичного УФСИН.

По словам офицера, соседом Алексея Улюкаева может быть, например, криминальный генерал Захарий Калашов (Шакро Молодой) и его приятель Андрей Кочуйков (Итальянец).

— А может и экс-глава Удмуртии Александр Соловьёв. Он во время так называемого карантина сидел в камере "Лефортово" без холодильника, телевизора. Только шконка, железная миска и чайник, — рассказывает Лайфу офицер ФСИН. — Это обычная обстановка в карантинной камере "Лефортова". Если в данном СИЗО окажется и экс-чиновник, то пару недель проведёт в спартанских условиях.

Находящийся сейчас в "Лефортово" бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов при встрече с правозащитниками жаловался им на нехватку даже туалетной бумаги, нижнего белья (выдан один комплект за неделю), отсутствие доступа к своим личным вещам.

— А вот бывший губернатор Кировской области Никита Белых уже освоился у нас и смог приспособиться к новым условиям своей жизни. Недавно даже женился в СИЗО, — рассказывает офицер.

Между тем опрошенные Лайфом юристы предполагают, что Алексей Улюкаев, которому не так давно исполнилось 61 год, может рассчитывать на более мягкий приговор от кассационной инстанции Мосгорсуда. Например, по состоянию здоровья.

— Алексей Валентинович (Улюкаев), говорят, имеет хронические заболевания, поэтому суд может учесть это и назначить ему наказание, не связанное с заключением под стражу, — считает почётный адвокат России Александр Островский. — Тем более, что премьер-министр Дмитрий Медведев не раз заявлял, что за экономические преступление не следует ограничивать свободу осужденных, а главное, чтобы они возместили материальный ущерб.

Кроме того, юрист Островский считает, что Улюкаев сможет подать прошение на имя президента России Владимира Путина о помиловании, как сделал в свое время экс-глава НК "Юкос" Михаил Ходорковский.

По мнению адвоката Ильи Алексеева, если предположить, что Мосгорсуд оставит приговор Алексею Улюкаеву в силе, то с учётом того, что он отсидел один год под домашним арестом, ему нужно будет провести в заключении не менее 2/3 срока, прежде чем он сможет подать на УДО. Это примерно 4,5 года.

— Инициативу Улюкаева о выходе из колонии по УДО в суде должна поддержать администрация исправительного учреждения, а у самого осуждённого не должно быть взысканий за нарушение режима содержания в ИК, — рассказывает юрист.

— Согласно законодательству, признавать вину претенденту на УДО или на помилование президента не обязательно, — утверждает Илья Алексеев.

* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ.