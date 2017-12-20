Почему сгорают старики? Дома престарелых возьмут под проверку

Следственный комитет расследует обстоятельства пожара, произошедшего в частном доме престарелых "Тёплые беседы", расположенного в деревне Картмазово на территории Новой Москвы.

В огне пострадало 16 человек. Всего из горящего здания было эвакуировано 53 человека. Людей спасали с крыши здания. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился тщательно разобраться в происшествии и наказать виновных.

Пока следователи столичного СК РФ разбираются в случившемся утром 19 декабря 2017 года пожаре в частном доме престарелых "Тёплые беседы" в деревне Картмазово на территории Новой Москвы, инспекторы государственного пожарного надзора начали проверку социальных учреждений на всей территории России на соблюдение противопожарной безопасности.

— Пожар в частном доме престарелых "Тёплые беседы", расположенном в Новой Москве, произошёл из-за короткого замыкания электропроводки банного комплекса, расположенного на цокольном этаже, — рассказывают в МЧС. — Площадь пожара составила около 20 кв. метров. Но из-за сильного задымления продуктами горения отравилось 16 человек.

По информации Лайфа в правоохранительных органах, проверки будут проведены в самом частном доме престарелых "Тёплые беседы", допросят руководителей и работников учреждения, а также представителей столичного департамента Социальной защиты, здравоохранения и, конечно же, МЧС РФ.

— Следователей будут интересовать итоги последних проверок противопожарной безопасности, — говорят Лайфу в столичном управлении СК РФ.

— Будет проведена следственная проверка всех чиновников всех ведомств, которые проверяли частный дом престарелых в части безопасности. Сейчас будут проведены выемки актов этих проверок, допрошены сотрудники и их руководители, — заявил источник Лайфа в следственных органах Москвы.

По данным МЧС РФ, ЧП в доме престарелых "Тёплые беседы" — это уже не первое происшествие в социальном учреждении России за декабрь этого года.

— Так, 11 декабря во Владивостоке произошёл пожар в госпитале ветеранов. Из здания было эвакуировано 75 человек. От огня пострадал один человек. Причиной возгорания, как и в столичном доме престарелых, стало короткое замыкание электропроводки. Оказалось, что провод искрил в ординаторской госпиталя ветеранов, — рассказали в МЧС.

Как отмечают в МЧС РФ, после пожара в деревне Картмазово на территории Новой Москвы спасатели по всей России проведут инструктажи в социальных учреждениях, как вести себя при возникновении пожара.

— На особом контроле частные дома престарелых. Там инспекторы будут тщательно проверять пульт эвакуации из здания в случае возникновения пожара, наличие и исправность огнетушителей и пожарной сигнализации.

Пройдут и внеплановые проверки и инструктажи в государственных больницах, детских домах, школах-интернатах, диспансерах и приютах, говорят в МЧС РФ.

В МЧС РФ возмущаются тем обстоятельством, что горят частные дома престарелых, руководство которых имеет деньги на содержание зданий.

— Так, 28 августа 2017 года в частном пансионате для престарелых "Жемчужина" в Красноярске, располагавшемся в трёхэтажном здании, пожар бушевал на площади 200 кв. метров. Из горящего здания было эвакуировано 30 человек. В результате пожара погибло три человека, — рассказывают Лайфу в МЧС РФ. — По одной из версий, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу пансионата и второй этаж здания.

— Ведь ни для кого не секрет, что ежемесячное пребывание в частном доме престарелых стоит в среднем от 30 до 100 тысяч рублей, в зависимости от региона России и условий проживания, — отмечают в спасательном ведомстве.

Эксперты Министерства экономического развития РФ и Министерства финансов РФ подсчитали, что в результате одного пожара государству наносится ущерб: одна минута свободного развития пожара — 40 тысяч рублей, а на компенсационные выплаты семьям и родственникам за одного погибшего на пожаре выплачивается около 2 млн рублей.

Между тем в МЧС РФ не скрывают, что основной головной болью для сотрудников пожарного надзора являются государственные дома престарелых, больницы и другие социальные объекты.

— В регионах больницы, дома престарелых, интернаты для детей пребывают в плачевном состоянии из-за своего возраста. Все подобные учреждения находятся на балансе региональных и муниципальных властей, и мы с этим ничего поделать не можем, — жалуются Лайфу в МЧС РФ.

— Мы можем выдать предписание, чтобы поставили огнетушитель или сняли решётки с окон, но построить новое здание — это вопрос не к нам. Лишь в случае вопиющих нарушений, создающих угрозу жизни людей, можно обратиться в суд с иском о приостановке эксплуатации здания, — говорит представитель Госпожнадзора.

По данным Генпрокуратуры России, по всей стране около 900 объектов социального назначения остаётся вне зоны обслуживания пожарных подразделений, свыше 500 из них — ветхие, требующие ремонта здания. Ранее глава МЧС России Владимир Пучков также признал, что сейчас в его ведомстве нет надзора в прежнем его понимании. Есть служба предупреждения, профилактики чрезвычайных ситуаций и пожаров. Основная задача данной службы — профилактическая работа с предприятиями, организациями и населением.

Кроме того, в МЧС рассказывают, что сейчас в России действует программа противопожарной безопасности на социальных объектах, на которую выделено более 100 млрд рублей.

Например, именно из бюджета данной программы выделяются деньги на установку систем противопожарного контроля в домах престарелых, больницах, интернатах для детей.

В МЧС считают, что для профилактики пожаров в домах престарелых персонал должен в обязательном порядке проходить специальную противопожарную подготовку, которой сейчас нет.

По данным прокуратуры, сейчас в России около полутора тысяч социальных учреждений, а пожары в них происходят регулярно.

— За последние десять лет в огне погибли сотни стариков и пациентов различных больниц. Одним из самых тяжёлых был 2007 год: четыре пожара в домах престарелых и один в психиатрической больнице. Тогда под Ейском в станице Камышеватской погибли 61 пенсионер и медсестра, под Тулой сгорели заживо ещё 34 старика, — рассказывает собеседник Лайфа из правоохранительных органов.

В 2009-м вспыхнул интернат для пожилых людей в Республике Коми, погибло 23 человека.

В 2010 году задохнулись дымом девять пациентов интерната в Вышнем Волочке. Три человека сгорели в психоневрологической лечебнице в Омской области. Ещё двое — в декабре 2011 года в Тульской области.

В апреле 2013 года сгорела психиатрическая больница № 14 в подмосковном посёлке Раменский. Жертвами огня стали 38 человек — 36 пациентов и две нянечки. В сентябре произошла трагедия в психоневрологическом диспансере "Оксочи", расположенном в деревне Лука Новгородской области, где при пожаре погибло 37 человек.

В 2014 году 23 июля вечером в одной из комнат в доме-интернате для престарелых в Далматовском районе Курганской области из-за неосторожности жильца при курении загорелся матрац. В интернате сработала пожарная сигнализация, и туда выехали пожарные расчёты. Старшая медсестра сумела ещё до прибытия пожарных потушить начавшееся возгорание. Пожар был потушен на начальной стадии, эвакуация людей из здания не потребовалась.

В 2016 году 15 октября в спальном корпусе дома-интерната для престарелых и инвалидов на хуторе Иногородне-Малеванном Выселковского района Краснодарского края произошло возгорание на площади 10 квадратных метров. Системы пожарной сигнализации сработали, 79 пациентов и шесть сотрудников учреждения были оперативно эвакуированы. Два пострадавших пациента с ожогами конечностей были госпитализированы, позднее один из них скончался в больнице.