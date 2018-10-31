Террористы или анархисты. Кто взорвал приёмную УФСБ в Архангельске

СУ СК РФ по Архангельской области расследует обстоятельства взрыва при входе в здание регионального управления Федеральной службы безопасности (УФСБ). В спецслужбе не исключают, что погибший был так называемым смертником и мог быть представителем террористической или экстремистской группировки.

По информации Лайфа, около 8 часов утра 31 октября при попытке неизвестного молодого человека пройти в здание УФСБ по Архангельской области — дом № 54 по Троицкому проспекту — прогремел взрыв. Его мощность оценивается в 200–300 граммов в тротиловом эквиваленте.

В это время сотрудники УФСБ тянулись на работу. Бомба взорвалась перед рамками металлодетектора, около которого стояла охрана здания.

— Неизвестный молодой человек вошёл в подъезд здания УФСБ. Открыв первую дверь, он прошёл внутрь подъезда. Когда он собирался открыть вторую, так называемую тамбурную дверь, чтобы подойти к установленной там рамке металлоискателя, произошёл взрыв, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах Архангельской области.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что мужчина, вошедший в здание, достал из сумки неустановленный предмет, который через некоторое время взорвался у него в руках.

Возможно, взрывник понял, что внутрь здания попасть с бомбой не сможет, поэтому подорвал её в холле. Не исключено также, что он поджидал какого-то конкретного сотрудника УФСБ и активировал взрывчатку, когда тот появился.

Очевидцы говорят, что сразу после взрыва из здания УФСБ выбежали двое мужчин. Возможно, это были сообщники взрывника.

При взрыве один человек погиб, ещё трое пострадали. Региональное УФСБ уже заявило, что погибший не был их сотрудником. Судя по всему, это и был взрывник. По сообщению НАК, пострадали также три сотрудника УФСБ. Одного из них с тяжёлыми ранениями увезли в реанимацию, где врачи борются за его жизнь.

По словам сыщиков регионального управления МВД РФ, личность погибшего подрывника сейчас устанавливается. В здании УФСБ есть камеры наблюдения, поэтому у силовиков уже есть изображение подозреваемого. Это молодой человек с короткими волосами тёмного цвета. Он был одет в пуховик тёмного цвета с капюшоном. В руке у него был рюкзак.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сразу заявил, что произошло преступление, но тип взрывного устройства пока не определён.

— Следователи СК РФ и сотрудники УФСБ предполагают, что самоподрыв мог совершить член так называемой спящей ячейки запрещённой в России и других странах террористической группировки ИГИЛ*, — рассказали Лайфу в полиции.

Оперативники также отрабатывают версию причастности к взрыву в УФСБ членов местных анархических, радикальных и экстремистских группировок. Сейчас их проверяют.

— Будем искать его сообщников с помощью большого сита, пропустив через него всех людей, которые могут иметь отношение к экстремистским организациям, — заявил Лайфу один их оперативников.

В региональном Следственном управлении СК РФ также не исключают, что у подорвавшего себя человека могли быть психические отклонения.

— Не стоит забывать, что сейчас осень и у многих людей, страдающих психическими заболеваниями, может быть обострение, — говорят в СУ СК РФ по Архангельской области.

По информации Лайфа, в регионе сейчас введён режим террористической опасности. Усилена охрана всех объектов, обеспечивающих жизнедеятельность Архангельска и области. Войска Росгвардии и усиленные наряды полиции взяли под охрану объекты энергетического комплекса, а в места массового скопления людей — торговые центры, рынки — направлены оперативники в штатском для выявления возможных сообщников взрывника.

Напомним, что последнее подобное нападение на здание УФСБ произошло в апреле 2017 года в Хабаровске. Тогда 17-летний местный житель Антон Конев застрелил дежурного офицера управления ФСБ и случайных прохожих. Однако в перестрелке со стражами порядка Конев был убит. Во время следствия выяснилось, что парень был последователем группировки бандитов, нападавших на полицейских в Приморском крае в 2010 году.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ Верховным судом.