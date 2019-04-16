Без прав и границ. Чем известен внук олигарха, задавивший в Москве спортсмена

ДТП в районе Воробьёвых гор взбудоражило общественность циничным поведением одного из водителей. Пьяный 18-летний Егор Ляченков без водительских прав захотел покатать 17-летнюю подружку по ночной Москве. Это привело к трагедии и смерти другого водителя. Лайф изучил бизнес семьи Егора и выяснил, что с недавних пор юноша сам стал предпринимателем.

Внука бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" и сына замглавы московского филиала компании не остановило ни отсутствие водительских прав, ни возможное алкогольное опьянение. По крайней мере, он отказался пройти обследование. На взятом с чужого аккаунта каршеринговом "мерседесе" Егор разогнался до 100 км/ч, проигнорировал красный свет светофора на одном из перекрёстков и врезался в Hyundai Solaris.

Водителя недорогой иномарки 22-летнего боксёра и бойца ММА Байлы Курбанмедова только включили в сборную ФСИН Москвы. Тем вечером он отметил это событие с друзьями. Ехал трезвый на зелёный свет, но каршеринговый "мерседес" прервал и спортивную карьеру, и жизнь Байлы. От полученных травм он скончался на месте.

По данным правоохранительных органов, спутницей Егора Ляченкова в ту ночь была некая Александра К., учащаяся третьего курса колледжа. После аварии Егор сбежал с места ДТП, бросив подругу с тяжёлым переломом руки в разбитом "мерседесе". Вскоре его задержала полиция, арестовав на два месяца. За ДТП, возможно, совершённое в состоянии опьянения и повлёкшее смерть человека, Ляченкову грозит до семи лет лишения свободы.

В прошлом году Егор поступил на первый курс Всероссийской академии внешней торговли на факультет международных финансов. Сумма его баллов ЕГЭ за три предмета — русский, математика и иностранный язык — составила только 210 баллов. Их не хватило для поступления на бюджетное отделение, и Егора зачислили на платное. За первый год обучения его родители отдали 350 тысяч рублей.

Несмотря на среднюю успеваемость, отец Егора — Игорь Ляченков — балует сына. За десять дней до трагедии молодой человек стал бизнес-партнёром отца и одним из соучредителей компании "Старопетровский-10", которая специализируется на подготовке к продаже недвижимого имущества. Мать Егора — Виктория Зорина (выпускница факультета психологии МГУ и обладательница степени MBA) — тоже работает в агентстве по покупке и продаже элитной недвижимости.

Егора Ляченкова с элитной недвижимостью связывает даже то, что он зарегистрирован в квартире на Остоженке — центральном и очень дорогом районе Москвы.

Бизнес-интересы отца юноши охватывают сразу несколько сфер. Игорь Ляченков владеет несколькими компаниями в Тольятти. Так, одна из его фирм по производству компонентов для автомобилей, "Детальстройконструкция", заработала за 2017 год 1,7 млрд. Помимо него совладельцами компании числятся дядя и дед Егора. Последний — легендарная в менеджменте "АвтоВАЗа" фигура, оценки его деятельности в компании неоднозначны.

Егор — неактивный пользователь соцсетей, последний раз обновлял аватар "ВКонтакте" в 2016 году. На аватаре он позирует с кумиром молодёжи Амираном Сардаровым. На тот момент Сардаров уже стал топ-блогером "Ютуба" и демонстрировал своей подрастающей аудитории ролевую модель: элитное потребление, дорогие автомобили, красивые девушки и алкоголь. Возможно, именно за этим заманчивым образом жизни и гнался тем вечером на красный свет и без прав потомок автовазовских топ-менеджеров Егор Ляченков.