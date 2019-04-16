Человек с молотком, взявший заложницу, — один из сотен тысяч. И это не лечится!

Психически больной с молотком наперевес взял в заложницы сотрудницу подземки. Весной у душевнобольных наблюдаются клинические обострения, но государственная система контроля за сотнями тысяч психически больных, разваленная ещё в девяностых, так и не налажена.

Рано утром по открытому перегону между станциями метро "Автозаводская" и "Технопарк" брёл странный человек с молотком в руке. Из сторожевой будки его окликнула сотрудница подземки Елена Пермякова. В ответ незнакомец заперся с ней в тесном помещении и, по сути, взял женщину в заложницы. Рассказывал ей что-то про полёты на Марс и требовал на ковёр всё руководство метрополитена. Елена всё же сумела нажать тревожную кнопку.

Вскоре на место происшествия прибыли бойцы СОБРа. Часовые переговоры ничем хорошим не закончились. Дверь взломали, человека с молотком скрутили, к счастью, никто не пострадал.

Нападавший — 45-летний Вадим Шереметьев из Ростовской области. У него две судимости: за три кражи в родных краях и за грабёж группой лиц в столице. Ещё его наказывали административкой за проживание в Москве без регистрации. Вплоть до сего момента он, кстати, работал охранником в сетевом магазине парфюмерии. Сейчас Шереметьев в СИЗО, ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Учитывая увлекательные рассказы Вадима про Марс, в её исходе особых сомнений нет. Весна — время обострений!

Вместе с советской карательной медициной в прошлое ушёл тотальный контроль за душевнобольными, Лайф заинтересовало, как сейчас выглядит диспансерный уход за психически больными в России? Отвечает Михаил Баклушев , главврач психиатрической клиники "Преображение":

— Минимум один раз в месяц больной должен посетить врача. Если он этого не делает, медики сами к нему выезжают. Проследить, будет ли пациент пить прописанные таблетки, почти нереально. Потому применяются внутривенные уколы. А медицинские поводы для принудительного перевода в стационар — это бред, галлюцинации, голоса в голове. Но могу сказать, что даже больные с голосами часто лечатся на дому, и здесь очень велика ответственность врача. Если человек начинает по-другому относиться к голосам, подчиняться им — стационар нужен срочно.

По словам Баклушева, ещё в 2010–2011 годах дела в психиатрии обстояли лучше. Существовала чёткая система: сначала лечение в закрытом отделении для острых больных, потом перевод в более свободный санаторий, после этого диспансерное наблюдение. Сегодня стройная система нарушена. А именно: сокращены штат и фонд койко-мест, урезаны средства на содержание пациентов в стационаре. Медики поставлены в ситуацию, когда они буквально вынуждены как можно раньше выписывать больных. Держать их столько, сколько необходимо согласно диагнозу, попросту нет денег!

По данным Минздрава, в 2017 году число россиян с психическими расстройствами составило 612 тысяч человек. Из них лишь 155 тысяч постоянно проживают в психоневрологических интернатах. При этом глава Минтруда Максим Топилин уверен, что до 45% этих граждан можно безболезненно перевести на домашнее лечение.

Как часто психически больные совершают преступления? В Интернете Лайф нашёл две цифры. Согласно базам судебной статистики, в первом полугодии 2018 года осуждено 193 187 человек. Из них 2922 признаны невменяемыми и приговорены к принудительному лечению. То есть около 1,5%. Согласно словам первого заместителя министра МВД Александра Горового, в 2018 году доля общественно опасных действий, совершённых лицами в состоянии невменяемости составила и того меньше — 0,76%.

Интересно, что в начале апреля МВД направило в Минздрав письмо с просьбой предоставить полиции доступ к реестру лиц с психическими расстройствами. Медики высказались категорически п ротив.

— Сколько у нас сейчас в России людей с шизофренией — около 1%. Прибавить остальные психические заболевания — вот уже 2%. Это огромное число россиян, среди которых подавляющее большинство живёт нормальной полноценной жизнью. Зачем им портить её. Всё это приведёт к тому, что люди будут скрывать свои заболевания, чтобы не оказаться у полиции на карандаше, — уверен Баклушев.

К слову, прямо сейчас психиатрическим сообществом обсуждается проект порядка диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством. В частности, там прописано, какие больные нуждаются в активном диспансерном лечении. Это те, кто совершил общественно опасные деяния или имеет галлюцинации. То есть в их разряд как раз попадает Вадим Шереметьев. График посещений таких больных в документе точно не прописан. Можно лишь предположить. Например, остальные больные должны посещаться врачом самое частое раз в месяц.