Подростковый самосуд. Почему групповое унижение стало трендом

Следственный комитет проверяет информацию о серии нападений и издевательств среди подростков в подмосковном городе Ивантеевка. Однако школьники решили не ждать результатов официальной проверки. Социальные сети и мессенджеры наполнены обсуждениями и планами — кто, когда, кого и как накажет в ответ.

В новостной группе популярной социальной сети, под катом о беспределе в Ивантеевке, собираются карательные отряды для отлова и наказания участников выложенных в Сеть видео. В комментарии даже скидывают аккаунты ребят. Общение заинтересованных лиц продолжается уже в анонимном "Телеграм". Круг замыкается.

Беспредел на вписке

Всё началось в марте, когда один из участников вписки — шестиклассник Василий (все детские имена в статье изменены. — Прим. Лайфа) — снял на телефон попу девочки Оли, которая спала с мальчиком. Фото он потом удалил, но ответить пришлось. Мальчики и девочки, возмущённые поступком Васи, позвали своего 34-летнего друга Илью — он и помог вершить "правосудие". Подростка раздели, поставили на колени перед сидящими на диване зрителями и заставили извиняться "ещё искреннее". Унижения сопровождались пинками и затрещинами. "Если ты этого не сделаешь, то получишь по ***. Ну челюсть я тебе сломаю, сто процентов", — приговаривал взрослый Илья.

После вписки парень пожаловался на унижения ребятам постарше. Те нашли всех участников квартирной тусовки, и уже 34-летний Илья стоит на коленях и просит прощения. Мальчиков избивают, девочек раздевают прямо на снегу, пиная и заставляя извиняться перед Василием. Видео унижений попали в Сеть. Началась травля. Без суда и следствия.

Один из участников разборок:

— Да, мы защитили мелкого, и за это потом нас отфигачили, и хотят ещё раз отфигачить, из-за того что какая-то гнида выложила нас в посты. Да, мы защитили того парня, которому 13 лет. Я знаю только, что мы *** толпой, мы правильно сделали. За то, что они отхреначили ввосьмером одного.

Паблики-миллионники рождают опасные тренды

Большинство участников массовых избиений состоят в группах, содержащих пропаганду насилия. Названия у таких пабликов говорящие, например "Злая молодёжь", "Вписка". Группы-миллионники, и контенту позавидует любая криминальная хроника. Вот, например, подборки фото на стене одного из пабликов, который позиционирует себя как "хулиганский". Именно этому "тренду" следовал юный фотограф, когда целился камерой телефона под одеяло.

А это фото парня с пистолетом в группе, на которую подписаны многие участники ивантеевских самосудов, всего за пять часов собрало 12 000 просмотров. И в паблике почти один миллион подписчиков. Подписаться, лайкать и комментить может каждый.

Именно здесь, а не у школьного психолога подростки учатся жизни, советуются с "друзьями", вдохновляются постами, убеждаются, что такая модель поведения — норма. А ведь, выкладывая фото и видео очередного криминального флешмоба, можно стать популярным. Шокирующий контент — своеобразный наркотик. Его потребляют всё больше и больше. Фотографии трупов и расчленёнки становятся белым шумом, на фоне которого искажается чувство справедливости, смещаются понятия "хорошо" и "плохо".

Не в первый раз

Мы помним "ивантеевского стрелка", ученика 9-го класса, который осенью 2017 года пришёл в школу, ударил топором учительницу, после чего прямо в классе устроил взрывы и стрельбу из пневматической винтовки. Некоторые ученики знали, что затевал парень. Он предупреждал друзей, что идти в школу в этот день не стоит. Об этом рассказывали директору, но всерьёз слова подростков никто не воспринял. Стрелка приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии за хулиганство и покушение на убийство. Можно ли было избежать этого, если бы взрослые услышали детей?

Подростки часто пытаются привлечь к себе внимание жестокостью. Но раньше об этом знали разве что "на районе" да в школе. А сейчас выложенное в Сеть видео мгновенно собирает тысячи просмотров и лайков. "Посмотрите, какой я особенный, и любите меня как можно сильнее" — вот основной посыл родителям и обществу. Не любят и не понимают дома — есть френды в социальных сетях. Обидели товарища — собрать толпу и отомстить. Профилактические беседы со школьным психологом или сотрудником ОПДН не помогут, если каждый день пишешь и читаешь в любимой группе: "Менты — козлы, мочить всех надо", — а больше всего лайков собирают фото с унижением слабого.