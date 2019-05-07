Первым делом самолёты, ну а лётчики — потом. Почему ошибаются пилоты

Ошибки пилотов названы приоритетной версией катастрофы в Шереметьево, где в горящем самолёте "Сухой-Суперджет" погиб 41 человек. К трагедии могла привести цепь неверных решений: полёт через грозу, отключение автоматики, посадка с полными баками, скорость приземления… Все эти ошибки, в свою очередь, могли быть следствием общей картины состояния российской авиации с отдельным "суперджетом" на первом плане.

По данным Межгосударственного Авиационного Комитета за 2018-й год (в 11 странах входящих в МАК) произошло 20 авиапроисшествий связанных с человеческим фактором и только 4 из-за отказа техники. Но даже человеческий фактор почти всегда предполагает и другие слагаемые.

Чем руководствовались пилоты "Сухого"

Деятельность пилотов по управлению самолётом регламентируют не только федеральные законы и подзаконные акты, но и специальная инструкция, так называемое РЛЭ (FCOM) — руководство по лётной эксплуатации, в нашем случае RRJ-95 "Сухого Суперджета". Инструкция — служебный документ. В ней содержатся все технические характеристики воздушного судна, алгоритмы действия экипажа в штатных ситуациях. Нормы показателей, при которых должны осуществляться подготовка к взлёту, взлёт, посадка и другие стандартные эксплуатационные процедуры. И главное, чётко прописаны действия в аварийных ситуациях. Содержание документа является собственностью ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" и не может быть использовано без согласия компании. Это указано прямо на обложке РЛЭ. Впрочем, этот ведомственный документ можно легко отыскать в свободном доступе на просторах Интернета.

Строгий регламент или импровизация?

Лайф попросил командира воздушного судна и автора телеграм-канала Flying Upside Down ответить, какая из версий катастрофы, по его мнению, наиболее вероятна.

— Что касается причин воспламенения топлива и разрушения конструкции воздушного судна, то здесь всё очевидно. В процессе посадки было допущено четыре повторных отделения и превышение максимальной вертикальной скорости на касании. В случае, если пилоты испытывали проблемы с пилотированием самолёта по причине нарушения балансировки или управляемости, они должны были сообщить об этом. Этого сделано не было, поэтому распространённое мнение о сложности управления самолётом — лишь домыслы.

Лайф: По правилам, посадку проводит второй пилот, задача командира воздушного судна принимать решения и контролировать действия напарника. Кто управлял лайнером при посадке — КВС Денис Евдокимов или помощник?

— Я думаю, в подобной ситуации ни один КВС не доверит выполнение посадки второму пилоту.

Лайф: Четыре повторных отделения и превышение максимальной скорости — это ошибка экипажа?

— Безусловно, да. Думаю, что истерия "SuperJet — г...но" не имеет под собой никаких оснований, поскольку до момента жёсткой посадки самолёт прекрасно летел, а значит, обеспечивал безопасность экипажа и пассажиров.

Заслуженный лётчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев специально для Лайфа проанализировал действия пилотов:

— Лётчики на момент посадки уже не управляли самолётом, у них началась паника. Самолёт садился со слишком большой скоростью, и они его искусственно ударили, просто не знали, что с ним делать.

Должностные инструкции устанавливают правила, по которым, например, главным пилотом может стать лицо, имеющее высшее профессиональное (лётное) образование и стаж работы на командно-лётных должностях не менее трёх лет, а вторым пилотом — имеющее высшее профессиональное (лётное) образование и стаж лётной работы не менее двух лет.

Командир злополучного "суперджета" Денис Евдокимов, 1976 года рождения, окончил Балашовское лётное училище в 1998-м. После выпуска проходил службу в частях авиации пограничных войск ФСБ. Летал на Ил-76. В целом налетал 6 тысяч 800 часов, из них на "Сухом" — 1 тысячу 400 часов.

Второй пилот — Максим Кузнецов, 1983 года рождения, окончил Ульяновский филиал Сасовского лётного училища в 2016 году и сразу устроился в "Аэрофлот". Никаких нареканий по работе второго пилота не было.

Ранее Лайф рассказывал о человеческом факторе в авиации, когда жертвами неверно принятого решения экипажа Boeing 737 чуть было не стали 170 человек. Тогда в Сочинском аэропорту самолёт выкатился за пределы ВВП, а впоследствии загорелся. Так что мешает нынешним пилотам действовать в соответствии с регламентом, держать себя в руках и принимать верные решения в критической ситуации?

Необкатанные джеты. Недоученные люди.

На специализированных авиафорумах действующие капитаны воздушных судов описывают джет как абсолютно безопасный и ни в чём не уступающий другим самолёт. Круче Airbus и Boeing, но недоработанный. Лётчики жалуются, что инженеров и техников по обслуживанию SSJ тоже не хватает. Недоработки по "детским болезням" самолёта мелкие — но много. Недостаточный налёт у джетов может быть не только из-за длительного техобслуживания, но и из-за нехватки главных пилотов. Сами же пилоты проходят подготовку для джетов на тренажёре.

По мнению лётчика-испытателя Магомеда Толбоева, тренажёр пилоту даёт мало и даже может навредить. Теряется реальность, связь с землёй и небом. Опасность ещё и в том, что снижается ответственность, ведь симулятор позволяет разбиться сколько угодно раз, и, когда такой лётчик пересаживается на настоящую технику, психика пилота воспринимает реальность как детскую игру.

На форумах, посвящённых воздушному судну "Сухой", пилоты отмечают, что переучиться, например, на 777 (имеется в виду Boeing. — Прим. Лайфа) без командирского опыта и общего налёта в 4000 часов невозможно.

Лётчик-испытатель Толбоев прокомментировал Лайфу подготовку молодых пилотов: "Я не знаю, как в Аэрофлоте, это уважаемая авиакомпания, но всё можно за деньги. Откуда, например, в 23 года 27 000 налёта? Приписывают нули. Толбоев отмечает и разницу в подготовке пилотов: "Раньше, в СССР, до такого уровня самолёта, как Ту-134, (прим. Лайфа: примерный уровень нынешнего джета), ввод лётчика в строй составлял 8 лет. Сейчас — 8 месяцев".

Портрет российского лётчика на фоне всех проблем

Пилоты и авиаэксперты сходятся в одном — проблем у Росавиации немало. Дефицит пилотов гражданской авиации, госмонополия на обучение, хотя уровень государственного образования, мягко говоря, хромает. Как лётчик научится летать, если отсутствует техника? В Ульяновском лётном институте, например, отрабатывают навыки пилотирования на западных маленьких самолётах. Больших просто нет. И закупаются в основном западные самолёты. Самые опытные пилоты уходят к иностранцам, которые переманивают большими деньгами именно рейтинговых лётчиков.

"Как я вижу современного лётчика… Стоит самолёт, стоит пилот с компьютером. Лётчик ничего не знает о самолёте перед ним: ни технические характеристики, ни практику. Думает — ничего страшного, спрошу у компьютера. Сколько весит "Сухой джет"? Компьютер отвечает. Это как внук деду телефон купил и на кнопки научил тыкать, но ни знаний, ни понятия процессов нет. Лётчик сейчас — не лётчик, а обыкновенный оператор. Вывод — так можно из крупных технических вузов взять айтишников, посадить в кабину самолёта. Самолёт сам рулит, сам летает. Зачем тратить такие деньги на обучение, если разницы нет", — раздражённо пояснил Лайфу лётчик-испытатель Талбоев.

Следствие рассматривает ошибку пилотов основной версией, к тому же склоняются эксперты, но трагедия явно сложилась ещё из пары реалий: недоработанность нового самолёта помноженная на все проблемы российской авиации.