Примите йодистый препарат! "Химическая тревога", "Война миров" и паника в Твери

Утром 8 мая на федеральных каналах Тверской области прекратилось вещание обычных телепрограмм. Около десяти минут телезрители наблюдали белую звезду надежды МЧС России на синем фоне с сообщениями сначала о радиационной тревоге, а затем о химической.

Для предупреждения населения в случае опасности установлены сигналы оповещения гражданской обороны. Среди них — "Радиационная опасность". После получения такого сигнала необходимо отключить всю вентиляционную технику, достать и надеть средства индивидуальной защиты (противогаз, маски), собрать документы, закрыться в помещении и даже принять йодистый препарат (йодистый калий. — Прим. ред.), находящийся в индивидуальной аптечке АИ-4. Кстати, не каждый знает о таком препарате. И совершенно точно не у каждого дома есть такая аптечка. На тверских телеэкранах не указывали, какой именно препарат принимать. При химической тревоге рекомендации подобные, но никаких таблеток принимать уже не рекомендовали. Десять минут устрашающая надпись транслировалась государственным телеканалом, что придавало сообщению официальный статус.

Жительница Твери — Татьяна — рассказывает Лайфу о том, как воспринималось сообщение МЧС по телевизору:

— Тревоги без предварительного оповещения — это очень страшно. Я в частном доме одна с двумя детьми. Как обычно, дети смотрят мультики — и тут это... С третьего прочтения мой мозг начал воспринимать информацию. Сразу в голове авария на Чернобыле... А у нас-то рядом Удомля... Это, говорят, страшнее раз в десять. Звоню мужу, он говорит: "Спокойно, звони 112". Сорок минут короткие гудки. Напугало, что не могла дозвониться. Дети ничего не понимают, но видят, что я растеряна. Документы, вода, лекарства. Мысль одна: хоть бы это понарошку. Был испуг, что техногенная авария.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области возле озера Удомля, в 125 километрах от города Тверь. На расстоянии 330 километров от Москвы. Суммарная установленная мощность Калининской АЭС 4000 МВт, для сравнения: такая же как у Чернобыльской до аварии. Было чего испугаться.

По официальной информации ГУ МЧС России по Тверской области, никакой учебной тревоги не было. Это крайне сложный процесс, подлежащий согласованию через целый ряд документов и ведомств. Инцидент произошёл в результате технических неполадок трансляционной системы филиала ФГУП "РТРС" "Тверской областной радиотелевизионный передающий центр". Пресс-центр пояснил Лайфу, что уже собрана комиссия для выяснения причин сбоя.

— В случае проведения учений МЧС заблаговременно уведомляет население. Размещаем информацию на сайте, делаем рассылку СМИ, — сообщила пресс-служба тверских спасателей Лайфу.

"Твиттер", "ВКонтакте", "Инстаграм" пестрят ветками обсуждений. Люди возмущены. Пользовательница "Инстаграма" под постом о случившемся пишет, что долго успокаивала свою бабушку, которая приняла всё слишком близко к сердцу, и объясняла ей, что это всего лишь учебная тревога.

Тестируя систему оповещения МЧС, тверские телевизионщики чуть не повторили самый известный случай беспричинной паники, вызванной СМИ. В 1938 году одна из американских радиостанций начала трансляцию радиопостановки "Война миров" по книге фантаста Герберта Уэллса. Из шести миллионов слушателей почти миллион поверил в реальность вторжения марсиан. Нью-Джерси охватила паника, десятки тысяч людей бросили свои дома, дороги штата заполнили беженцы, силы полиции были стянуты на борьбу с шагающими треножниками инопланетян. Власти США шесть недель успокаивали население, доказывая, что война с марсианами — радиоспектакль.

В Твери на этот раз всё обошлось лёгким испугом. Но никто не считал, сколько людей успели "эвакуироваться" и приняли "йодистый препарат".