Барвиха без головы. Битва за власть на Рублёвке — сотни миллионов на кону!

Особняк Администрации Барвихи на Рублёво-Успенском шоссе в настоящей осаде. Оборону держит и.о. главы администрации. Осаждающая сторона — целая коалиция: два или три других главы Барвихи, одна из политических партий и жители самого знаменитого в России сельского поселения. Лайф попытался разобраться, кто именно делит власть на Рублёвке и за что идёт борьба на самом деле.

Бояре дерутся, а у холопов чубы трещат

В распоряжение Лайфа попало видео, на котором мужчина в костюме грубо толкает женщину. Герман Потапчук — исполняющий обязанности руководителя Администрации Барвихи — поднял руку на старосту поселения Рождествено Ирину Бузину. На первый взгляд, полный беспредел.

Похоже, что Ирина Бузина просто попала под раздачу. Долгую войну с локальными битвами ведут две ветви власти — исполнительная в лице руководителя Администрации Барвихи Германа Потапчука и законодательная, которую представляет экс-глава Барвихинского сельского поселения Сергей Теняев. Всё началось с обмена любезностями в виде жалоб в компетентные органы и чуть не кончилось небольшой революцией. Дело в том, что 19 апреля глава поселения Барвиха Сергей Теняев документально уволил Потапчука и попытался выставить его из администрации. Формулировка увольнения "Утрата доверия". Теперь Герман Потапчук держит оборону внутри здания, считая увольнение незаконным.

— Процесс увольнения с должности и.о. главы администрации — процесс сложный и решается не один день. Даже если бы меня уволили в соответствии с законодательством, пока не внесены изменения в учредительные документы, я ответственен за происходящее в администрации. В связи с попытками проникновения в здание лиц, которые назначены незаконно, например Константина Гаврикова, я перевёл администрацию на усиленный пропускной режим, — поясняет Лайфу Герман Потапчук.

Но как же быть с нелицеприятными кадрами? Староста деревни Рождествено Бузина получила ушиб плеча и заявила в полицию. А до этого на Потапчука было написано ещё одно заявление о побоях и даже сотрясении мозга! Смотрите сами. На видео Герман Потапчук толкает вновь назначенного на его место и.о. Константина Гаврикова. Жанр видеоролика "Смотреть до конца!!!"

Сразу после этого события Константин Гавриков уходит на больничный. Лайфу он рассказывает о диагностированном медиками сотрясении мозга. Но, если смотреть до конца, само видео больше напоминает кадры футболиста, падающего на поле после лёгкого столкновения и театрально катающегося по траве с искажённым лицом.

Манёвры стороны проводили и не такие! Ещё одним главой Барвихи неожиданно даже стал русский националист Дёмушкин, недавно вышедший из заключения.

Первые главы в истории войны глав Барвихи

Похоже, вовсе не спорное увольнение стало первоисточником затянувшейся войны между Теняевым и Потапчуком. Барвихинские управленцы похожи на соседей из произведения Гоголя. В 2017 году случился первый раунд сражения. Глава поселения Теняев уличил главу администрации Потапчука в коррупции.

— Администрация заключила муниципальные контракты на общую сумму 16 млн рублей. Акты приёма были подписаны, но работы по факту не выполнялись. Жители жаловались, что площадки и памятники никто не ремонтирует. И до сих пор ведутся проверки. То отказывают в возбуждении уголовного дела по смешным причинам, например, потому что не могут найти подрядчиков, то возобновляют проверку, — утверждает Теняев Лайфу.

Ответным ударом стало уголовное дело на отца Сергея Теняева. По словам Германа Потапчука, отец Теняева какое-то время числился в местном ЖКХ дворником. Зарплату получал исправно, а на работу не ходил. В результате инициировали проверку и возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств на сумму свыше 100 000 рублей.

Этот вопрос даже поднимали на сессии Совета депутатов. Видео обсуждения попало в Сеть. Потапчук отрапортовал, что дело по статье "Мошенничество" возбуждено. Теняев не растерялся и парировал: "По поводу работы моего отца дворником суд решит, виноват — ответит, без всякого сомнения, никто никого прикрывать не собирается!"

Дело барвихинского дворника, правда, потом приостановили за отсутствием обвиняемого.

Проверок было уже много — результатов пока никаких нет. Но за что же так яростно сражаются первые лица Барвихи? Почему остаться может только один? А главное, подобно вопросам о Супермене и Человеке-пауке, все хотят знать, кто круче, Теняев или Потапчук. У каждого свой жизненный и управленческий опыт, свои неоспоримые достоинства и свои связи... Настоящие суды и уголовные дела ещё только впереди! А пока смотрите сами, кто круче.

Герман Потапчук (осаждённый)

Едва окончив юрфак Академического правового университета, 23-летний Герман Потапчук с ходу сел в кресло гендира компании "Стройреммонтаж" — подрядчика Правительства Москвы. Не прошло и пары лет, как молодой человек стал уже госчиновником, начав руководить рузским учреждением культуры. Через год он уже замглавы Рузы. Однако в 2008-м его стремительную карьеру притормозили следователи. Пять коллег Германа из администрации арестованы за взятку. А Потапчук вовремя успел уйти в отставку.

А в 2012-м его ждало очередное "тёплое место". Главе Московского городского физкультурно-спортивного объединения (МГФСО, 46 спортивных объектов) понадобился зам. Им и назначили Германа Потапчука. Начал он с оптимизации — массовых увольнений и ликвидации столовой на спортбазе в Чехове. Любопытно, что уже в 2013-м Герман стал учредителем действующей АНО "Лига чемпионов МГФСО".

А потом Германа Потапчука призвал на службу его старый товарищ (они пересекались в Рузе) Евгений Гаврилов, ставший главой Волоколамского района. Новый город — новые должности. Там Потапчук — руководитель Комитета по управлению имуществом и председатель ТИК в одном лице. Но снова всё испортили следователи. На этот раз устроили обыски у юристов Гаврилова. Потапчук перемещается на новую государственную должность… сити-менеджера Барвихи.

Биография и черты лица Германа Валерьевича говорят нам о приличной семье, подобающем воспитании и явно хороших связях.

Сергей Теняев (лидер осаждающей коалиции)

На первый взгляд, биография да и внешность у Сергея Теняева самые подходящие под определение "человек из народа". Родился в 1968 г. в Барвихе, окончил здесь же школу, после отслужил два года в армии. На выборах коммунист Теняев всегда позиционировал себя простым водителем из "Мособлтранс-1". Но это ещё как поглядеть.

Ведь после демобилизации из армии Сергей успел послужить семь лет в КГБ. А с 1995 по 2008 год трудился помощником директора службы международных связей в охранной фирме "Грант-вымпел". Потом недолго обеспечивал экономическую безопасность в НПП "Нефтехимия". Параллельно основной работе Сергей Теняев занимался ещё много чем. Например, учился. В 2010-м у него появился диплом Российского заочного института текстильной и лёгкой промышленности. Также Сергей председательствовал в Гаражном обществе "Барвиха". А ещё открывал собственный бизнес по продаже детского и диетического питания — ООО "Здоровье нации". Эта московская компания просуществовала четыре года, затем влетела на 11 млн рублей исполнительных производств. Судя по данным "СПАРК-Интерфакс", все долги и штрафы были взысканы.

О политике Сергее Теняеве барвихинцы впервые узнали в 2009 году. Теняев баллотировался в главы посёлка от КПРФ, и неудачно. В 2010-м боролся за место в Совете депутатов Одинцовского района, и снова безуспешно. Наконец, с третьей попытки в 2014 году простой водитель Теняев был избран депутатом Барвихи.

Барвиха — это не лакшери! Барвиха — это мусор...

Сельское поселение Барвиха — отдельное царство с ежегодным бюджетом порядка 800 млн руб. и второе место по России после Москвы по доходам на душу населения. Его немного — 7000 человек, но люди в центре Рублёвки живут разные: большинство обычные, но и очень непростые тоже. На кону не просто чиновничья должность, но и огромный бюджет, самая дорогая в России земля и влиятельные жители.

Но кто бы ни победил, Барвиха вскоре присоединится к Одинцовскому городскому округу. Администрация ликвидируется, а новую назначит Окружной совет депутатов, в который, кстати, входит Сергей Теняев. А многомиллионным барвихинским бюджетом придётся делиться с другими населёнными пунктами. В 2019 году бюджета Барвихи вообще как бы и нет, его так и не утвердили. И теперь бюджет примут уже только новые власти округа. И это когда будет…

А пока тысячам простых жителей Барвихи остаётся только сетовать на бездействие чиновников и делиться горестями на местном интернет-портале. Аварийные дома так и остаются аварийными, мусор не вывозится, канализационные отходы сливаются в местные речушки, а из них — прямо в Москву-реку.