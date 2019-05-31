"Не можешь дать счастье детям — не заводи". Как матери бросают детей в хостелах

Матери-кукушки становятся трендом. По-настоящему детективная история развернулась в Люберцах. Женщина бросила годовалых двойняшек в хостеле на попечение сердобольной администраторши и подруги путаны. Как дети оказались одни и почему их могла бросить мать, разбирался Лайф.

26 мая мать бросила двоих детей в хостеле в Люберцах. Женщина оставила малышей у администратора, потом вышла якобы за документами и пропала. Сотрудники хостела пытались с ней связаться. Она обещала прийти, но не вернулась. А спустя 12 часов по телефону сказала, что забрать детей не сможет, потому что у неё "много работы". Сейчас мать в розыске, а дети в больнице.

Но, по другим версиям, всё было не совсем так. Лайф узнал, что "кукушка" уже оставляла детей в том же хостеле примерно за месяц до пропажи.

Начало истории — бытовая драма. Мать двоих детей Алёна поссорилась с мужчиной и оказалась на улице. С бабушкой оставлять малышей опасалась, та сильно пьёт и запирает годовалых Данила и Даниэллу в комнате одних.

Алёна вспоминает про подругу Наталью (предположительно, обе женщины зарабатывают эскорт-услугами. — Прим. Лайфа). Они и познакомились в сауне на вызове. В марте 2019-го Наташа тоже оказалась на улице с 10-летним сыном — её выгнали из съёмной квартиры "сослуживицы". Не имея денег на отдельное жильё, Наталья пришла в люберецкий хостел "Анхел", где встретила сердобольную администраторшу Марину. Та прониклась сочувствием, пригрела, дала скидку на койко-место и фактически присматривала за ребёнком путаны. И Наталья сама предложила Алёне, попавшей в схожую ситуацию, поселить детей в хостеле. А затем рассказала трогательную историю Алёны администратору Марине и уговорила приютить малышей, пока их мать решает проблемы.

Администратор Марина пожалела и вторую представительницу древнейшей профессии. 30 апреля Алёна привезла маленьких Данила и Даниэллу в хостел и оставила с Мариной, а потом забрала в оговорённый срок. В российском сериале был бы неплохой конец фильма на телеканале "Россия" — добрая Марина помогла несчастной матери двух малолетних детей, но Алёна вернулась в хостел, сериал продолжился, и неожиданно сюжет "закрутился" в детективном формате НТВ.

26 мая Алёна снова попросила Марину посидеть с детьми. Пришла днём, оставила Данила, Даниэллу и две бутылочки с детским питанием. Уходя, сказала, что будет занята несколько часов — нужно забрать где-то какие-то документы. Времени прошло немало, когда Марина начала звонить Алёне по оставленному номеру, но никто не отвечал. Подруга пропавшей — Наталья — тоже не смогла дозвониться до матери двойняшек. Администратор Марина кормила детей супом, а спать укладывала прямо на своей кровати. Несколько дней Марина безуспешно пыталась связаться с матерью детишек.

Алёна ответила только 29 мая. В телефонном разговоре пообещала забрать детей, но к назначенному времени так и не явилась... Только тогда Марина обратилась в службу "911". Сотрудники полиции приехали, забрали двойняшек и поместили в детскую больницу.

Лайф провёл собственное расследование, чтобы установить личность матери двойняшек и обстоятельства исчезновения женщины. Мы нашли знакомых Алёны и расспросили других свидетелей.

Правоохранительные органы опубликовали фото пропавшей матери двоих детей из люберецкого хостела. По нему, кстати, опознать предполагаемую "кукушку" будет непросто. Слева — фото в ориентировке, справа — одно из последних селфи из аккаунта Алёны в популярной российской соцсети.

Фото в ориентировке похоже на очень давнее, возможно, ещё до рождения детей Алёны. Левая бровь ещё не проколота, нет шрама на нижней губе справа, макияж и комплекция очень разные. Вероятно, сегодня Алёну проще будет узнать по правому фото. Но на распространённой ориентировке — левое.

Сейчас дети в полном порядке, но в больнице их навещают пока лишь следователи СК. "Они пообщались с детьми, поинтересовались у медицинских работников их самочувствием, подарили подарки", — сказано на официальном сайте. И там же указано, что следственный отдел города Люберцы разыскивает саму женщину, оставившую детей, и её родственников.

Из сбивчивых и противоречивых рассказов свидетелей и знакомых пропавшей Лайф может сделать предположение, что Алёна занималась древнейшей профессией. Из аккаунта в социальной сети можно понять, что приехала она в Москву с Украины (что Лайфу подтвердили и её знакомые).

В сохранённых ею аудиозаписях и видеороликах довольно много контента с арабской или мусульманской тематикой, такого как лирическая песня "Ты читаешь Библию, а я — Коран". И уж совсем неожиданно Алёна подписана на паблики об исламе — специализированные для женщин и общепознавательные, как, например, "Ислам — религия мира и добра".

На последних фото, которые Лайф нашёл в социальных сетях, рядом с полной украинской блондинкой среднего роста — всегда мужчины восточной внешности. Они же на групповых фото с Алёной и её детьми. Причём молодые брюнеты на фото часто меняются. То один, то другой, даже когда на заднем плане дети. Те самые, которых мать оставила в приюте.

Если рассматривать сохранённые в её соцсетях картинки-мотиваторы, можно прочесть: "Боже, дай мне силы выдержать всё то, что я не в силах изменить".

Вглядываясь в окружение, образ жизни и внутренний мир женщины, понимаешь, что, возможно, бросить детей ей не захотелось, а пришлось. И следующая картинка будто кричит о том же:

— Не можешь дать счастье детям — не заводи их! А родив — будь мужественен и бейся, чтобы всё у них было по-человечески.