Брат за брата. Следы босых ног могут привести сыщиков к убийце жены Соколова

Холодящая кровь трагедия произошла в семье легенды СКА Максима Соколова. Один из сыновей известного хоккеиста может быть причастен к убийству собственной матери. Пока неизвестно, что в действительности произошло в доме Соколовых 13 июня около 13 часов. Ни камер, ни очевидцев. Старший сын — в больнице с ножевыми ранениями, младший — подозреваемый в уголовном деле. Лайф рассматривает версии, что же произошло в тот роковой час в доме Соколовых.

Первые версии убийства

В доме Соколовых в частном коттеджном посёлке Романовка Ленинградской области было обнаружено тело жены легендарного вратаря Максима Соколова. Лужи крови, следы босых ног на полу и окровавленный нож… Там же нашли истекающего кровью старшего сына — Максима. По изначальной неподтверждённой информации, он убил мать и попытался покончить с собой.

Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Младший сын — 15-летний Арсений — рассказал следователям, что его старший брат Максим планировал ритуальное убийство родных и последующий суицид. По версии несовершеннолетнего Арсения, днём 13 июня брат зашёл к нему в комнату с кухонным ножом. Сначала попытался его задушить, а затем зарезать, но Арсению удалось вырваться и выбежать из дома. Он позвал на помощь соседа — пенсионера Романа, и они вместе вернулись в дом Соколовых. И принесли с собой два ножа…

Нестыковки и противоречия

По версии Арсения, увидев на полу убитую мать, он не сдержался, набросился на брата и дважды ударил ножом — в грудь и шею. Так откуда всё-таки у Максима физические повреждения? Попытка суицида? Или их нанёс младший брат? На этот вопрос сможет ответить только специальная криминалистическая медицинская экспертиза.

Восстановить целиком картину убийства пока невозможно, но, по предварительным сведениям , выбежавший из дома Арсений в истерике рассказывал соседям, что на маму напал с ножом старший брат и теперь хочет убить и его. Эта версия Арсения уже отличается от изначальной, по которой, он выбежал из дома сразу после нападения старшего брата. В устрашающих подробностях трагедии есть значительные нестыковки, которые могут оказаться фатальными для одного из братьев.

Картина преступления глазами профессионального сыщика

Разобраться в запутанных обстоятельствах произошедшего Лайфу помогает научный консультант Главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин. Бывший сыщик отделения по раскрытию умышленных убийств считает, что, если мать убил младший сын, Арсений, его, скорее всего, признают невменяемым, потому что совершить подобное преступление, не имея психических отклонений, невозможно. Опытный криминалист анализирует картину преступления.

— Будем говорить так, из трёх человек, находившихся в квартире, один — убийца. У матери не просто перерезано горло, у неё там кадык вырезан. Причём началось-то всё как раз на кухне. Мать стояла, скорее всего, спиной, потому что от удара она рухнула и первая кровь вылилась вся на место. А дальше начинаются странности: по каплям крови и наличию босых ступней видно, что кто-то пытался её унести. Думаю, сын её понёс. То есть она уже не могла сама идти. Там на полу литра полтора крови. То есть человек уже однозначно находился в бессознательном состоянии, если не был мертв при такой кровопотере. И босые ноги как раз идут оттуда уже в крови. Нужно смотреть, был ли Арсений босым в тот момент.

Если преступником окажется младший сын, то, получается, возможно, что старший, Максим, их не выпустил. Там большое перемещение ног, была драка. То есть старший, предположительно, попытался отобрать у него нож, но не получилось.

Возможно также, что младший сын убивает первой мать, причём мгновенно: где она стояла, там и рухнула. Дальше он убегает. Мог даже позвать старшего брата, либо старший брат сам услышал. Прибегает. Видно, что босые ноги идут оттуда (в сторону места преступления. — Прим. Лайфа). Мой 20-летний с лишним опыт в уголовном розыске говорит о том, что на помощь жертва позвать не могла: при ранениях шеи, горла сразу перерезается трахея и выходит только свист воздуха. Младший говорит о криках, но он не мог прибежать на крики. Если на теле нет других ранений, а только ранения горла, то всё это ерунда, сто процентов. Первый же удар по горлу — и нет никаких криков. Только хрип, свист.

Скорее всего, первый удар был смертельным. Ощущение, что нож всадил и прямо вывернул. Это такая должна быть дикая агрессия, ненависть. Или психиатрическое заболевание, шизофрения, потому что это характерно. Если убийство совершил именно младший сын, о том, что он не псих, может говорить тот факт, что он начал запутывать следствие и рассказал версию соседям.

Сначала психиатрическая экспертиза, потом выводы

Опытный криминалист считает, что, если у подростка шизофрения, окружающие вообще могли об этом не знать. И он сам даже мог не знать об этом. Возможно, случился провоцирующий момент, например мать могла что-то сказать, что не понравилось сыну, и механизм сработал.

Сейчас 15-летнего Арсения задержали по подозрению в убийстве и допросили в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.

— Грамотный следователь должен попытаться поймать задержанного на противоречиях. Но если грамотный адвокат поймёт, что парень виноват, начнёт косить на психушку. 15-летнему за убийство могут дать до десяти лет, — рассказал Дмитрий Кирюхин.

По мнению Дмитрия, Арсению должны провести стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Это предполагает различные тесты, иногда повторяющиеся, или один и тот же, но задом наперёд. Эксперты смотрят, как человек на них реагирует и отвечает. И только потом специальная комиссия выдаёт заключение о психическом здоровье.

— Каждый второй серийный убийца ненавидел мать, и это всё выплёскивалось в агрессию против женщин вообще. С каждой женщиной они убивают мать. Серийный убийца бессознательно поражает именно те места, которые вызывают у него агрессию, а горло — это разговор, — заключает Дмитрий Кирюхин.

На первый взгляд, семья Соколовых была вполне благополучной. Дети жили с матерью в коттедже, учились в частных школах. Оба сына занимались спортом. Но сейчас понятие "благополучная семья" очень размыто. И для многих истинное благополучие — это когда в доме чисто, соседи не слышат ругань, а дети сыты, одеты и обуты. А что творится за закрытыми дверями, никто не видит. Остаётся только ждать официальных экспертных заключений и надеяться получить ответ на главный вопрос — кто учинил кровавую бойню в доме Соколовых.