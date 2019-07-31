Кукла Кен. В убийстве инста-блогерши признался известный в Москве ловелас

Похоже, что столичные сыщики раскрыли нашумевшее убийство молодой, но уже довольно успешной бьюти-блогерши Екатерины Сёмочкиной, чьё тело недавно нашли в чемодане. Задержан главный подозреваемый — её ухажер Максим. Он уже взял убийство на себя и утверждает, что, мол, красотка сама его довела до крайности постоянными укорами и унижениями. Лайф выяснил, что Максима хорошо знают на сайтах знакомств и путан как щедрого и состоявшегося клиента под кличкой Кукла Кен. И Катя, как он сам говорит, разрушила этот тщательно оберегаемый образ, указав ему на дверь грубыми словами "Копи теперь на других, нищеброд".

Страшные кадры найденной в чемодане девушки, убитой таинственным поклонником в Москве, шокировали всю страну. Блогерша пропала из всех социальных сетей на несколько дней, чем встревожила родителей, попросивших хозяина квартиры, которую снимала девушка, проверить, всё ли с ней нормально. Открыв дверь, хозяин сразу же почувствовал запах разложения — девушка была уже несколько дней мертва.

Изувеченное и обнажённое тело Екатерины Сёмочкиной (Карагановой) было найдено в субботу, 27 июля, на улице Пырьева московского района Раменки. Тело аккуратно упаковали в чемодан. Известно, что накануне девушка собиралась в очередное путешествие. Сыщики подняли записи с камер наблюдения и очертили круг подозреваемых. На одной из записей видно, как из подъезда выходит мужчина с чемоданом. Сразу обратило на себя внимание то, что он был в перчатках, хотя на улице стояла жара — 27 градусов. Он и попал в оперативную разработку.

Катерина не только рекламировала брендовые шмотки в своём инстаграме, но и училась в ординатуре медицинского университета им. Н.И. Пирогова, который окончила с красным дипломом. В прошлом году Катя даже принимала участие в конкурсе красоты от журнала MAXIM. Она работала и моделью, в этом бизнесе Кате многие говорили, что она похожа на Одри Хёпберн и её ждёт большое будущее.

Кому понадобилось лишать жизни молодую девушку в самом соку? Эти вопросы не давали покоя её подписчикам, пока тридцатого июля предполагаемый убийца — приятель жертвы Максим Гареев — не был пойман и не сознался на камеру в содеянном.

Потом выяснилось, что в чемодане, который он выносил из квартиры, лежала окровавленная одежда Екатерины, которую он решил сжечь. Возможно, Максим хотел потом вернуться, расчленить тело девушки и вынести её в другом чемодане, но что-то его спугнуло.

На этой записи заметно, что на лице Гареева есть макияж, что вызывает вопросы. Почему убитая обвиняла его в сексуальной и финансовой несостоятельности? Или предложенная Максимом цена была недостаточной для Екатерины?

Точно нельзя сказать, какие именно отношения связывали Максима и Екатерину. Возможно, он был обожателем и поклонником блогерши, стремился к более тесным отношениям, но получил от ворот поворот.

Умница, красавица, 24-летняя Екатерина была известным блогером с 80 тысячами подписчиков в "Инстаграме". Многочисленные фотографии о путешествиях, дорогих автомобилях и подарках давали почву для слухов о том, что она содержанка и занимается эскортом. Может быть, именно ей адресовал свои настойчивые любовные признания Максим в своём твиттере, называя Караганову ласковым прозвищем Кармашек? И именно ради неё он сделал татуаж глаз и бровей, мечтая покорить женщину своей мечты?

Лайф решил пристально изучить жизнь 34-летнего Максима, чтобы понять мотив убийства. Он довольно успешный айтишник, который был директором по IT в нескольких компаниях. За пределами офиса у него было другое хобби — ублажать женщин. В Сети Гуреев был известен под ником maxthecheater777 и отметился в том числе на крупнейшей площадке по предоставлению интимных услуг в Москве. Там maxthecheater777 хотел прослыть среди "фей" состоятельным и щедрым мужчиной, всегда оставляя восторженные, полные искреннего обожания отзывы на сайтах интим-услуг:

"Девушка своей внешностью, голосом и манерами напомнила мне прекрасную принцессу)) пригласил к себе на всю ночь, но хотел, чтобы осталась со мной навсегда)".

"Девушка нереальной красоты) грудь своя, носик твой аккуратный, голос, глаза, улыбка могут заворожить за долю секунды) Иногда на душе становится хорошо только от того, что в мире есть такие девушки) Само совершенство".

"Девочка просто нереальной красоты, как будто побывал на свидании с первой красавицей школы)) Подробности: идеальная грудь, круглая упругая попочка, женственные длинные ножки, невинное красивое личико, губы, которые хочется целовать, такой нежный и ласковый голос создают совершенство её образа прекрасной принцессы)) Она создана для любви (но не для этой работы)".

"Ах, малыш, как же ты красива)) В реальности намного красивее, чем на фото. Напомнила мне актрису Хлою Грейс Морец)".

На подобных площадках есть не только рейтинг проституток, но и рейтинг клиентов. Максим занял в этом рейтинге почётное двадцать девятое место! Он оценил на сайте более пятидесяти женщин, скрупулёзно выставляя оценки по разным категориям сексуального мастерства.

Для девушек Гареев, казалось, не жалел ничего.

Для того чтобы нравится "феям" и остальным девушкам, Гареев даже сделал себе татуаж глаз, бровей и, возможно, даже усов, о чём скромно намекнул в своём инстаграме.

Он шёл и на другие жертвы: к примеру, худел, отчитываясь в результатах через тот же свой инстаграм, который был куда скромнее площадки Екатерины.

Максим постоянно делал себе пластические операции. Об этом рассказал его отец Фанит.

— Без конца делал пластические операции себе, он себя изуродовал полностью уже, — приводит телеканал "360" слова мужчины.

По словам отца, Максим в последние годы вёл себя неадекватно, грубил старшим, всё время требовал денег и даже нападал на родных. Фанит признался, что общение с сыном ограничивалось лишь редкими телефонными звонками.

Также выяснилось, что деньги, которые родные давали Максиму на погашение ипотеки, тот тратил на проституток. Кроме того, по словам отца, у Максима было кредитов на десять миллионов рублей.

В конце концов любовь к женскому полу его и сгубила. Максим раскаивается и говорит, что будет сотрудничать со следствием. Но пока Гареева ждут суровые будни в московском СИЗО, где Кукла Кен будет лишён тепла и ласки обожаемых им женщин. Если его слова об убийстве Екатерины подтвердятся, ему грозит до 25 лет лишения свободы или даже пожизненный срок. Теперь дело за следствием и судом.