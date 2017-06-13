Сын генпрокурора будет делать деньги из мусора

Младший сын Юрия Чайки планирует контролировать почти четверть рынка по сбору и переработке отходов в Центральном федеральном округе.

Крупный столичный оператор по вывозу и утилизации мусора — компания "Хартия" — может сменить собственника. По данным Лайфа, младший сын генпрокурора Юрия Чайки Игорь зарегистрировал ООО "Экогрупп", которое до конца июля планирует закрыть сделку по покупке "Хартии". Это позволит его компании стать одним из самых крупных операторов в ЦФО.

Игорь Чайка уже давно планировал включить в свою бизнес-империю мусорный бизнес. Ещё в марте он говорил, что с прошлого года его команда занимается проработкой вопроса о покупке "Хартии", но подчёркивал, что "тема сложная".

— У нас были достаточно длительные переговоры с собственником, но сейчас мы уже внесли аванс. "Экогрупп" будет покупать "Хартию", — рассказал Лайфу сам Игорь Чайка. — Перед покупкой мы выставили компании ряд требований по реструктуризации. Сейчас эти условия выполняются, и в конце июля мы, надеемся, внесём вторую часть суммы и закроем сделку.

По словам Чайки, мусорный бизнес достаточно сложный, потому что клиентам нужно оказывать качественные услуги, начиная от сбора и вывоза мусора и заканчивая его сортировкой, переработкой и захоронением.

По словам Чайки, за последние несколько лет "Хартия" нарастила мощности. Сейчас у неё есть около 100 мусоровозов, парк в 12 тысяч контейнеров, сортировочный комплекс на Алтуфьевском шоссе, полигон ТБО в Московской области, а также 30 мобильных пунктов раздельного приёма мусора.

— Мы не собираемся ограничиваться исключительно работой на территории Москвы, будем дальше развиваться в ЦФО, будем двигаться в различные субъекты: Московскую, Владимирскую и Ярославскую области. Будем участвовать там в конкурсах и, если получится, становиться региональными операторами. В среднесрочной перспективе мы планируем занять 15–20% этого рынка в ЦФО, хотя сейчас "Хартия" занимает не более 4%, — добавил Чайка.

Компания "Хартия" была создана Александром Цурканом в 2012 году. С 2013 по 2017 год компания получила от московского правительства контракты более чем на 43 миллиарда рублей. Львиную долю этих средств — около 41 миллиарда рублей — составляют два 15-летних контракта на вывоз мусора в Восточном и Северо-Восточном округах Москвы.

Несмотря на то что единственным владельцем "Хартии" является Александр Цуркан, ещё в 2016 году ходили слухи о том, что компанию на самом деле контролирует Игорь Чайка. Но сам предприниматель неоднократно опровергал эту информацию, подчёркивая, что журналисты часто приписывают ему проекты его бывших или действующих партнёров.

Игорь Чайка — младший сын генерального прокурора Юрия Чайки. В 2011 году, как писали СМИ, он окончил Московский государственный юридический университет имени Кутафина. В феврале 2014 года он стал работать советником губернатора Московской области Андрея Воробьёва, советником на общественных началах, но вскоре покинул этот пост, отдав предпочтение бизнесу.

А у Игоря Чайки широкие бизнес-интересы. В 2010-м он зарегистрировал компанию "Инновации света", занимавшуюся перед Олимпиадой в Сочи искусственным освещением трассы Адлер — Красная Поляна.

В марте 2016-го он зарегистрировал агрофирмы ООО "Русский экспорт" и "Агрорегион". Первая занимается продажей продуктов питания в Китай, основные виды деятельности второй, согласно базе данных СПАРК, — овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников.

"Агрорегион" арендовал у подмосковных властей несколько участков в Зарайском районе области под строительство комплекса по выращиванию шампиньонов. А совсем недавно бизнесмен учредил фирму ЮБК, которая будет строить отели в Крыму и работать как туроператор и экскурсионное бюро. Одним из объектов для покупки может стать санаторий "Зори России", принадлежащий Управлению делами президента. В разговоре с Лайфом Чайка оценил возможный объём инвестиций в три миллиарда рублей.